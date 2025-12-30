停止遞送信件 北歐丹麥成世界第一國

丹麥郵政PostNord，結束400年來實體信件的寄送服務。

丹麥國營郵政服務公司週二投遞400年歷史以來的最後一封郵件，數位時代終結了郵政服務。這也使丹麥成為世上第一個認定實體郵件不再必要的國家。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，丹麥交通部持股的國家郵政公司PostNord，30日停止丹麥境內所有信件的投遞服務，將資源集中於包裹投遞業務。報導指出，丹麥成為世上第一個認定實體郵件不再必要，或不再具有經濟可行性的國家。

報導指出，丹麥郵政在2024年投遞的信件數量，比2000年減少了90%以上。美國郵政在2024年投遞的郵件數量，比2006年減少了50%。隨著人們的溝通方式主要轉移到線上，轉變為WhatsApp訊息、視訊通話或者只是交換表情包，溝通方式和語言發生了相應的變化。

CNN報導，六月以來，丹麥郵政一直在移除散落在丹麥各地的1500個郵筒，12月10日把這些郵筒出售，以籌集善款，有數十萬丹麥人試圖購買，每個郵筒的售價是大約315美元或大約236美元，大約在7300台幣到9800台幣，實際價格取決於郵筒的破損程度。