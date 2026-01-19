停水互槓！童子瑋轟市府失能 謝國樑：中央地方要合作

基隆市 / 綜合報導

基隆麥金路在這個月15日，因為自來水管破裂，造成2萬多戶大停水，不僅引發民怨，更掀起市長選戰的激烈交鋒。民進黨基隆市長參選人童子瑋率先開火，砲轟市府監督機制失靈，國民黨則強硬反擊，指責童子瑋身為議長卻對中央噤聲，雙方持續互批。而隨著選戰升溫，童子瑋以挑戰者姿態，透過大型看板與站路口高調搶攻；反觀現任市長謝國樑則相對低調，強調一切先以市政優先。

民眾說：「一滴都沒有。」扭開水龍頭，不過怎麼等都沒等到水來，基隆麥金路15日因為自來水管破裂，造成2萬多戶大停水，沒想到除了惹民怨，也延燒到基隆政壇的唇槍舌戰。

基隆市長參選人(民)童子瑋說：「如果監督的機制如果成效沒有發揮出來，像這樣破管第一個，市政府也辦法第一時間掌握這個即時的一個訊息。」國民黨基隆市黨部發言人林祐德說：「替民眾向中央來發聲的關鍵時刻，你(童子瑋)卻完全神隱沒有看到你有任何實質作為。」

面對爆管危機，民進黨市長參選人童子瑋在復水後率先開火，要市府加強監督機制，國民黨隨即反擊，質疑童子瑋身為議長，卻對中央台水噤聲，只會對地方政府噴口水，綠營也將砲火重整，直指市長謝國樑。

民主進步黨基隆市黨部執行長余睿柏說：「水管破裂之後市政府的通報機制明顯失靈，市政府在通報，應變還有風險管理是完全的失能。」基隆市長謝國樑說：「我們雖然對它(台水)這一次在一年內，在整個麥金路段就有3次的爆管感到極度地不滿，但是本於中央地方合作的立場，我們還是會協助它做更好的溝通。」

為了市政議題隔空較勁，童子瑋以挑戰者姿態動作頻頻，不只每天早起勤站路口拜票，還親自送春聯和市民朋友拜年，大街小巷都能看到他的大型看版，顏色鮮豔高高掛，主持人說：「歡迎市長。」

反觀尋求連任的謝國樑，步調則顯得相對冷靜，不只大街上還沒看到競選看板，出席活動被問到選舉問題，始終強調市政優先，一個主動出擊一個穩紮穩打，選戰步調雙方各有佈局，而這場交鋒對決，也隨著大選腳步持續升溫。

