「停水災害補助」有譜！草案獲43位新北議員連署 明年2月拚三讀

國民黨新北市議員陳偉杰昨（8）日於個人社群平台粉專發文，透露發布《新北市停水災害補助自治條例》草案後的最新進度，指出現已有43位議員參與共同提案或連署，完成過半數支持，預計明年度送大會三讀討論，解決日前因淡北道路工程施工不慎鑽破自來水管線，造成淡水近19個里、逾6萬戶居民無水可用的災情與窘境。

陳偉杰貼文內提到，草案預計明年1月進入程序委員會，並爭取在2月臨時會、依三讀程序討論。屆時不論是停水補助時間的認定、金額、是否溯及既往，或是認定標準，都會在議會完整說明，讓市民在面對突發停水時，有最基本的保障。

本報致電詢問陳偉杰是否有其他議員對目前草案內容有其他建議，其回應非常感謝議會過半的跨黨派議員認同自己的提案，願意共同參與提案連署《停水災害補助自治條例》草案，目前並沒有其他的草案版本，後續也會依照議會程序進入討論與審查。

此外，部分議員剛好這幾天不在議場或尚未看到提案內容，因此沒有連署，但為求時效所以先趕緊送案，草案內容已經全文公布在網路上，非常歡迎所有民眾和議員提出意見。

陳偉杰說明，有關民眾關心的租屋族問題，草案初版中確實以「設籍並實際居住」的住戶為申請基礎，後續在審查時，會和全體議會一起討論如何讓補助更貼近實際情況，盡可能照顧到真正受災的承租者。相信一定能透過議會的討論凝聚共識，讓制度更完善、補助更公平。

