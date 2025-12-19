停水！拷潭淨水場辦理年度電氣設備檢驗 12/30部分區域停水通知

▲重要通知！拷潭淨水場電檢工程，部分地區停水9~15小時。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為配合《用電場所及專任電氣技術人員管理規則》第10條規定，拷潭淨水場將於 114年12月30日（星期二）上午9時至下午6時 進行年度電氣設備檢驗，期間須 暫停供水9小時。其中管末及地勢較高地區停水時間延長至 下午12時至午夜12時，共15小時。

為提升淨水設備穩定度，並避免重複停水造成民眾不便，本次停水期間將同步進行下列工程：

新庄橋修漏工程，翁公園場攔河堰進水開關修漏工程1000mm出水水量計維修及1200mm原水水量計維修

受影響區域：高雄市部分地區

除停水及水壓降低區域外，其餘地區供水正常。供水恢復後，由於管線末端、大樓及地勢較高地區需時間回復正常水壓，請民眾耐心等候。

民眾注意事項：1. 停水前請提前 儲水備用，建議於停水前 6小時完成儲水。2. 停水期間請 關閉抽水機電源。3. 工地周邊將實施 交通管制，用路人請配合改道並注意行車安全。4. 停復水資訊可至 台灣自來水公司網站 查詢。

如遇施工困難或天候不佳，本工程可能延後，將立即發布最新新聞通知。用戶洽詢電話：鳳山服務所：(07)7424163、高雄服務所：(07)3312292。（圖╱水公司第七管理處提供）