停火也沒用 IOC主席：2026冬奧不對俄羅斯解禁

2026年米蘭─柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運會即將於2月6日登場，國際奧林匹克委員會(IOC)主席柯芬特里(Kirsty Coventry)表示，即便俄羅斯與烏克蘭達成停火協議，俄羅斯運動員也無法代表自己的國家參賽。

路透社報導，柯芬特里在今天(2日)播出的訪問中指出，現階段國際奧委會已不會再對參賽資格做出調整。該委員會於去年9月決定，俄羅斯與白俄羅斯的選手必須以中立身分參加2026年冬奧，作為對兩國違反奧林匹克停戰協定與憲章的制裁。

此外，柯芬特里也提到，以本屆主辦國義大利為例，未來的奧運賽事可能由多座城市聯合舉辦，甚至成為「新常態」。(編輯：陳士廉)