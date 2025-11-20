停火再現裂痕！以色列轟加薩28死 哈瑪斯控造成「危險升級」

以色列19日空襲加薩造成至少28名巴勒斯坦人死亡，為以國與哈瑪斯停火協議生效以來最新一輪暴力升級事件。對此，哈瑪斯強烈譴責稱，以軍的空襲行動是「危險升級」。

圖為11月18日，2名男子走過加薩市內難民營被摧毀的大樓。（圖／美聯社）

根據《CNN》，以色列國防軍（IDF）表示，此次空襲是針對「數名恐怖分子」在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）向以軍開火後進行的反擊行動，強調這些攻擊「違反停火協議」。

哈瑪斯則駁斥，指控以方試圖「為其持續罪行和侵犯行為辯解」，並呼籲美國對以方施加「立即而嚴厲的壓力」，要求以方「尊重停火協議並停止對巴勒斯坦人民的侵略」。

廣告 廣告

加薩衛生官員稱，9名兒童死於空襲、至少77人受傷。《CNN》在加薩市阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）拍攝的畫面顯示，數十人圍在救護車周圍，一些人絕望地盯著裝有覆蓋著塵土、已無生命跡象的兒童遺體。

根據加薩民防組織，當天最致命的空襲發生在加薩東部的札通區（Zaytun），造成10人死亡。另一起空襲則針對位於汗尤尼斯西部聯合國近東救濟工程處（UNRWA）俱樂部內的平民。

此次衝突發生在聯合國安理會表決通過一項由美國起草、強化川普所提加薩和平計畫的決議案的數天後，與此同時以軍也對黎巴嫩南部據稱是真主黨（Hezbollah）火箭部隊多個武器儲存地點發動空襲。黎巴嫩國營《國家通訊社》（National News Agency）稱，空襲未造成人員傷亡，但數棟房屋損壞。

報導稱，此次針對加薩空襲是停火協議10月生效以來，第3度重大暴力升級，每次都是在以軍士兵遇襲後發生。儘管局勢升級，停火協議總體上仍得以維持。

延伸閱讀

馬斯克出席白宮晚宴 似與川普關係有所和緩

高市早苗引爆陸日緊張！ 方恩格分析：川普不關心這件事

路透：川普傳延後開徵半導體關稅 避美中貿易戰升溫