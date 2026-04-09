停火協議恐破局？伊朗控美「違反3關鍵條款」 再喊關荷莫茲海峽

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普7日宣布與伊朗達成2週停火協議，不過伊朗卻傳出，因不滿以色列持續在黎巴嫩發動攻擊、違反現行停火協議，因此德黑蘭方面可能退出該項為期2週的臨時停火安排，甚至將暫停荷莫茲海峽通行。9日外媒報導稱，伊朗已經再次關閉荷莫茲海峽，以回應以色列對黎巴嫩的襲擊，停火協議岌岌可危。

伊朗國會議長卡利巴夫指控美方已違反協議中至少3項條款，包括以色列持續對黎巴嫩發動攻擊、美方無人機進入伊朗領空，以及華府堅持要求德黑蘭停止鈾濃縮活動。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）表示，美方已違反協議中至少3項條款，包括以色列持續對黎巴嫩發動攻擊、美方無人機進入伊朗領空，以及華府堅持要求德黑蘭停止鈾濃縮活動，均構成違反川普已同意的「10點和平計畫」。

廣告 廣告

卡利巴夫指出，這些行為已削弱原本作為談判基礎的方案可信度，並在社群平台發文質疑，在相關條件遭破壞的情況下，繼續推動停火或談判「並不合理」。

與此同時，伊朗半官方媒體報導，停火初期曾有油輪獲准通過荷莫茲海峽，但隨後因區域情勢升溫，通行一度受到限制。德黑蘭方面亦警告，可能對未經許可通行的船隻採取行動，不過美方則否認海峽已被關閉，並強調航運仍在持續。

白宮發言人李維特在記者會上反駁伊朗說法，表示總統從未同意允許伊朗持續進行鈾濃縮，強調「這一直是不可逾越的紅線」，並稱相關說法「毫無根據」。她同時指出，目前觀察到荷莫茲海峽通行量有所增加，顯示航道並未中斷。

另一方面，以色列在停火期間仍對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲。卡利巴夫批評此舉違反協議中關於黎巴嫩停火的條款，但白宮則回應稱，黎巴嫩並不在此次停火協議範圍內，相關立場已事先告知各方。

美國副總統范斯也表示，目前已有跡象顯示荷莫茲海峽航運正逐步恢復正常，並稱以色列已向美方承諾在黎巴嫩問題上「保持克制」，並強調黎巴嫩局勢不屬於停火協議的一部分，未來情勢發展仍有待觀察。

更多三立新聞網報導

伊朗「10點和平計畫」內容曝光！要求美軍全面撤離、解除制裁

川普同意停火2週！伊朗外長：2週內重啟荷莫茲海峽

鄭麗文訪中淪「資訊戰」工具？學者爆：難撼動台灣政治

他掛急診喊「67天沒大便」！醫灌腸、用手挖嘆：我無能為力

