停火協議畫黃線 加薩百姓仍無法返家

以哈停火至今快滿1個月，但是加薩當地民眾的生活仍然相當刻苦，難以回到正軌，在甘尤尼斯有家庭因為無法返回家園，只能繼續住在墓地裡的帳棚區，生活在墓碑之間，另外在以色列邊境的村落，也因為戰爭留下深刻創傷。停火雖減緩衝突，但對兩地居民而言，返回家鄉重建家園，仍是漫長挑戰。

墓地之間，豎立著好幾座帳棚，一名婦女在一旁洗碗，墓碑成了臨時流理台。流離失所民眾 布里卡：「孩子他們害怕出門，因為晚上有狗出沒，也害怕墳墓 生活非常艱難，儘管停火 我們還是回不了家，因為我們房子在黃線內。」

援助機構表示，墓地帳棚區的生活條件極為惡劣，食物、乾淨飲用水和其他必需品都難以取得。而在以色列邊境當初遭到哈瑪斯襲擊的尼爾奧茲集體農場，雖然停火，但仍受到軍方監視，空氣中瀰漫著不安氣氛，居民帶著擔憂陸續返家。以色列邊境居民 埃德里：「自從我們兩年前，在非常糟糕的情況下離開家園以來，已經過去了兩年多，我們覺得是時候回來了，畢竟現在人質獲釋 停火也實現。」

埃德里的家園和加薩，僅隔著田野與鐵絲網。他說過去在衝突時期，會想到圍牆另一邊的人們所遭受的苦難，但現在更大的課題是心理創傷。以色列邊境居民 埃德里：「這或許會成為一場災難，讓雙方的人們明白，戰鬥毫無好處。」

無論是對以色列邊境的村落、還是流離失所的加薩人來說，近在咫尺的返鄉路，都是最遙遠的距離。

