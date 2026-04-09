停火協議破局？伊朗封鎖荷莫茲海峽怒槓美以 白宮重砲警告：全球油價面臨暴漲危機

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為報復以色列空襲黎巴嫩，伊朗封鎖全球能源命脈荷莫茲海峽，白宮怒斥「完全不可接受」。（示意圖，翻攝自pixabay）

原定於週三生效的美伊2週停火協議，在生效首日即陷入瓦解邊緣。伊朗官方為報復以色列對黎巴嫩發動的大規模空襲，無預警宣布封鎖全球石油貿易動脈「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）。對此，白宮強硬回擊，指稱此舉「完全不可接受」，並要求立即恢復通航。

以軍血洗黎巴嫩點燃戰火 伊朗祭出「石油禁令」強力回擊

這場外交風暴的導火線源於以色列週三對黎巴嫩發動的「史上最大規模」協同空襲。外媒報導指出，以色列軍方宣稱在短短10分鐘內，對黎巴嫩首都貝魯特及南部地區發動超過100次攻擊，目標直指真主黨的導彈發射器與指揮中心。根據黎巴嫩衛生部初步統計，這波空襲已造成至少112人死亡、837人受傷。

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面對黎巴嫩境內的慘重傷亡，伊朗革命衛隊（IRGC）航太指揮官穆薩維（Seyed Majid Mousavi）隨即在社交平台X發文示警，強調「對黎巴嫩的侵略等同對伊朗的侵略」，並預告將有「沉重回應」。隨後，隸屬革命衛隊的法斯通訊社證實，儘管當日上午仍有兩艘油輪獲准通過，但目前荷莫茲海峽的交通已完全中斷。

白宮怒斥「不可接受」 川普要求無條件恢復通航

伊朗封鎖海峽的消息傳回華府後，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上表達強烈不滿。萊維特重申總統川普的立場，嚴厲要求伊朗必須「立即、快速且安全地」重新開放荷莫茲海峽。他強調，這項為期2週的停火協議，其核心精神就在於確保海峽通航順暢，以緩解因區域衝突導致的全球能源價格飆升。

白宮方面進一步指出，川普總統期望看到的海峽狀態是「無限制通行」，絕不容許伊朗以任何形式收取通行費或設置障礙。美國副總統范斯（JD Vance）也憂心忡忡地表示，這份原本就極為「脆弱」的協議，正受到前所未有的暴力威脅。

停火範圍各執一詞 全球能源市場陷入高度恐慌

目前美、以、伊三方對於停火協議的認知存在嚴重分歧。川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）皆主張停火協議並不涵蓋黎巴嫩戰區；然而，作為中間調停人的巴基斯坦則否認此說法，認為協議應具備更廣泛的區域約束力。這種認知落差直接導致了目前的戰火升級。

荷莫茲海峽作為全球約五分之一石油出口的必經之地，其封鎖消息已引發國際油價劇烈震盪。若海峽持續關閉，不僅會破壞美伊之間好不容易建立的外交互信，更可能迫使全球再次陷入高通膨的能源危機。

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