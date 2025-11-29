停火協議簽不到2個月！加薩死亡人數破7萬 2童遇以軍空襲喪命

2025年11月29日，在以色列發動空襲和地面行動後，加薩市滿目瘡痍，重建路漫漫。美聯社



儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已達成停火協議，加薩衛生部週六（11/29）表示，自雙方爆發戰爭以來，巴勒斯坦死亡人數已突破7萬人。同時，當地醫院通報，以色列炮火在加薩南部造成兩名巴勒斯坦兒童喪生。

美聯社報導，隸屬哈瑪斯（Hamas）政府的加薩衛生部指出，巴勒斯坦死亡人數現已達7萬100人。該部由醫療專業人員組成，其詳實紀錄普遍獲國際社會認可為可靠來源。

而接收兩名兒童遺體的納瑟醫院（Nasser Hospital）工作人員表示，這對分別為8歲與11歲的兄弟，死於以色列無人機對一所學校附近發動的空襲，當地收容了許多流離失所者。

以色列軍方則稱，已擊斃兩名闖入以色列控制區、進行「可疑活動」及接近部隊的人員。聲明中未提及兒童。軍方稱在南部另一起類似事件中，亦擊斃另一名人員。

根據加薩衛生部統計，自10月10日以色列與哈瑪斯停火協議生效以來，該地區已有至少352名巴勒斯坦人喪生。該數字未區分平民與戰鬥人員。

以色列仍以「違反停火協議」為由持續發動襲擊，戰場廢墟中亦持續挖掘出戰亡者的遺體。以哈雙方均指控對方違反協議。哈瑪斯週六再度敦促調解國施壓以色列，要求其停止違反停火協議行為。

這場戰爭始於2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部地區的襲擊，造成約1200人死亡，超過250人遭劫持為人質。幾乎所有人質或其遺骸已陸續歸還以色列，目前仍有兩名人質的遺體未歸還，其中一名為以色列籍，另一名為泰國籍。

