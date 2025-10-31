停火卻無安寧 無國界醫生直擊加薩絕望現場

無國界醫生護理師在擁擠的汗尤尼斯（Khan Yunis）阿塔爾（Al Attar）基層醫療照護中心，為懷孕七個月的孕婦Nour進行檢查，Nour因營養不良而身體虛弱。照片攝於2025年10月9日。© Motasem Abu Aser/MSF

接收了22名死者和60名傷者，當中包括兒童。在什法醫院，衛生部團隊接收了27名死者和56名傷者。阿克薩醫院則收治了77名傷者，其中部分被轉送到無國界醫生的前線醫院。目前正在阿克薩醫院工作的無國界醫生急診科醫師莫滕．羅斯楚普（Morten Rostrup）表示：「我在急診室見到的情況令人絕望，毫無疑問這是針對平民的攻擊，有這麼多兒童受傷和死亡。我們真的能稱現況為停火嗎？」

與此同時，無國界醫生於10月15日重啟加薩市創傷治療診所，於一週內診療逾640名病患，並遠距支持赫盧婦產醫院（Al-Helou maternity hospital）與什法醫院（Al-Shifa hospital），供應物資、燃料、醫護人員津貼。醫療活動以外，無國界醫生重啟加薩市的運水作業，以10月14日至10月22日為例，無國界醫生每天於9至14個分發點提供9萬至18萬公升的飲用水。

廣告 廣告

儘管停火協議生效，加薩人民依舊承受極大苦難。以色列當局長達兩年的種族滅絕行動已使加薩人民飽受身心創傷，倘若供水、衛生、庇護、營養狀況未能立即改善，隨著冬季來臨，將有更多人死於原本可預防的原因。無國界醫生加薩緊急統籌艾托爾．扎巴爾戈格亞斯誇（Aitor Zabalgogeazkoa）表示：「在加薩南部，被迫反覆流離失所的家庭擠在臨時搭建的帳篷，蜷縮在僅存的數所學校，或露宿在瓦礫堆、垃圾堆、動物排泄物和溢出的污水之間。這種狀況令人無法接受。」

無國界醫生目睹加薩當地生活條件侵害人民基本尊嚴。Bassel一家因戰火逃離拉法（Rafah），目前住在臨時帳篷。Bassel抱著兩個孩子，妻子正在為他按摩截肢的腿，以緩解幻肢痛——數月以前，Bassel在嘗試領取物資時中彈，失去了一條腿。照片攝於2025年10月9日。

無國界醫生2025年的數據顯示，在加薩南部的醫療中心，惡劣生活條件所引發的疾病（例如腸胃道、呼吸道、皮膚、眼睛感染，以及全身性痠痛），占所有診療量的70%。水資源與衛生系統崩潰，導致水媒疾病激增，尤其腹瀉類疾病——自2025年4月，無國界醫生已治療逾24,000例腹瀉病例，占過去兩年的三成之多。此外，自2025年5月，無國界醫生觀察到呼吸道感染病例大幅上升，尤其8月中旬以來增幅更為顯著，衛生部數據顯示，目前急性呼吸道感染占總發病率的67%。而8月中旬起，皮膚疾病病例數亦增加，包含疥瘡、蝨子、其他傳染性與非傳染性皮膚病症等。

撰文、攝影／無國界醫生