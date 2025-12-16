停火可談、主權不讓 ! 澤連斯基拒認頓巴斯屬俄 類北約「第五條款」曝光

烏克蘭總統澤連斯基近日就和平談判、領土主權與戰後重建等關鍵議題密集發聲，明確劃下紅線。他強調，無論在法律或事實層面，烏克蘭「永遠不會承認頓巴斯是俄羅斯的領土」，即便未來討論任何政治或經濟安排，主權立場也不會動搖。 圖：翻攝澤連斯基臉書

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基近日就和平談判、領土主權與戰後重建等關鍵議題密集發聲，明確劃下紅線。他強調，無論在法律或事實層面，烏克蘭「永遠不會承認頓巴斯是俄羅斯的領土」，即便未來討論任何政治或經濟安排，主權立場也不會動搖。

澤連斯基直言，俄羅斯至今仍企圖奪取頓巴斯，而烏克蘭的立場「務實、真實且公正」，就是不放棄任何被佔領的土地。他同時坦承，領土問題仍是和平談判中「尚未達成共識的關鍵議題之一」，未來仍將被納入談判，但前提是不能以主權讓步換取停火。

澤連斯基指出，美國方面希望盡快結束戰爭，並曾提出包括在頓巴斯設立「自由經濟區」等構想，但他強調，自由經濟區「不等於由俄羅斯聯邦主導」，也不構成任何形式的主權承認。

「對我們而言，和平的品質比速度更重要。」澤連斯基說，如果速度與品質能同時兼顧，烏克蘭將全力支持，但不會接受倉促、缺乏安全保障的協議。他也透露，和平計畫的初版中曾出現他無法接受的內容，但「這些內容現在已被移除」。

在安全議題上，澤連斯基表示，烏克蘭正接近獲得「強而有力的安全保障」，其中包括類似北約第五條款的集體防衛承諾，一旦烏克蘭再次遭到侵略，合作夥伴將全面介入。

歐洲方面也同步推出一套涵蓋六大重點的烏克蘭安全方案，包括：持續軍援、維持約 80 萬人規模的烏軍；建立由歐洲主導、在「自願聯盟」框架下運作的多國特派團，甚至不排除直接部署部隊；由美國主導的停火監督機制；具法律效力的安全承諾；戰後重建與凍結俄羅斯資產的賠償安排；以及支持烏克蘭正式加入歐盟。

在柏林談判中，澤連斯基也聚焦戰後重建與經濟復甦。他指出，僅協助失去家園的流離失所者，就可能需要「數百億美元」，整體重建初步估計需 700 億至 800 億美元。

「我們必須讓烏克蘭人願意留下來，並且看到未來。」他強調，對陣亡士兵家庭的照顧雖是沉重財政負擔，但也是國家的道德責任與榮耀。相關資金將用於基礎設施、能源系統、學校與大學重建，具體方案仍在完善中。

烏克蘭與美國的會談仍在柏林進行，澤連斯基雖一度缺席部分會議，但在會後形容談判「不容易，但富有成效」。他承認，雙方在領土問題上仍存在分歧，但強調美方「沒有提出最後通牒」。

一名美國官員則向《路透社》表示，最終的領土爭端解決方式，將由烏克蘭自行決定。此外，烏克蘭也計畫在柏林設立武器合作生產與出口辦事處，以深化與西方的軍工合作。

據烏克蘭媒體報導，下一輪談判將於近期舉行，澤連斯基預計將與法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相斯塔默、波蘭總理圖斯克、義大利總理梅洛尼，以及歐盟執委會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特等多位歐洲重量級人物同場協商。美方則由史蒂夫・惠特科夫與賈里德・庫許納參與，美國總統川普也不排除以電話方式加入。

