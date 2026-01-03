停火後釋善意 柬埔寨遣返162泰國非法入境公民

（中央社記者李宗憲曼谷3日專電）柬埔寨今天遣返先前非法入境的162名泰國公民，經移民官員審查後返家。泰柬兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過6天。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，柬埔寨今天將162名泰國公民遣返回泰國，早前他們剛從暹粒省（Siem Reap）一所監獄獲釋。

報導指出，所有返國的泰國公民均經由位於邊境的尖竹汶府（Chanthaburi）的邦蘭區（Ban Laem）邊境檢查站入境，並接受泰國移民官員的嚴格審查後，才被允許返家。警方表示，其中6名泰國公民涉刑事案件，因此將被拘留接受訊問。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這群人今天分別乘坐6輛巴士抵達柬埔寨一側的邊境檢查站，並在柬國軍方人員和官員的陪同下，確保移交過程秩序。

據報導，這些泰國公民在泰柬邊境局勢緊張和衝突升級期間被滯留在柬埔寨，隨後被拘留在暹粒，等待兩國協調安排遣返事宜。

泰國去年12月31日釋放同年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」。

這兩個東南亞鄰國12月27日同意停火，結束在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突期間造成數十人死亡，迫使100多萬人流離失所。

另外，泰國公共電視台引述泰國海軍的報告指出，今天凌晨泰國海軍和尖竹汶府警方逮捕了67名試圖偷渡入境泰國的柬埔寨人，包括35名男子、25名婦女和7名兒童都出現營養不良的情形，他們已獲得食物、飲用水和基本醫療救治。

報導稱，這些柬埔寨人告訴泰國當局，他們打算在泰國找工作，因為柬埔寨沒有適合他們的工作。不過這些人因非法入境，將被遣返回柬埔寨。（編輯：唐聲揚）1150103