停火換油田！敘利亞政府軍重掌最大油田 能源業迎復甦契機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
敘利亞官員在18日宣布，政府軍已從庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）手中，接管東北部的關鍵油氣田，包含境內最大的奧馬爾油田，以此換取停火協議。
半島電視台（Al Jazeera）報導，敘利亞經過多年內戰，如今敘利亞當局已與庫德族暫時停火，並掌握關鍵油氣田，有望復甦破敗的能源產業。不過專家也指出大馬士革在推動能源時的困境，如長期投資不足，以及基礎設施受損等問題。
敘利亞目前估計擁有25億桶石油，以及241立方公里的天然氣。戰前敘利亞、英資、中資以及印度合資，每日可生產38萬桶石油，和2500萬立方公尺的天然氣，為大馬士革帶來20至25%的收入。但該國自2011年來的反政府抗議遭到殘酷鎮壓後，能源產業陷入混亂。
根據標普分析，到了2015年，部分地區被ISIS控制，每日產量已降至4萬桶；2019年產量約在1.5萬至3萬桶之間。
顧問公司Crystol Energy執行長Carole Nakhle告訴半島電視台，「修復與新勘探是可能的，但需要時間，且需要政治穩定與明確的監管框架。」近月來，敘利亞國營石油公司努力和多家外資能源公司簽署初步協議或合作備忘錄（MOU）。去年12月，與鄰國土耳其宣布達成加強能源合作的協議，恢復連接兩國的天然氣管線。
更多FTNN新聞網報導
敘利亞傳1500名ISIS囚犯從監獄逃出 政府軍、庫德族互控對方試圖破壞協議
敘利亞中央和庫德族達成協議！政府機構將進駐 雙方軍隊進行整合
美軍展開反擊！證實空襲敘利亞 鎖定「伊斯蘭國」
其他人也在看
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 124
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 96
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 260
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前 ・ 103
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 1 天前 ・ 97
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數
2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，而國民黨主席鄭麗文昨（19）日稱，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展相當順利，無須舉行初選，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。不過，國民黨台北市議員李明賢就透露，他看過幾份民調，李四川與蘇巧慧民調差距已越拉越近，只剩下個位數，很多新北議員都希望提名越早越好。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 40
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
黃博郎觀點》黃博郎觀點》連署書不是為了團結 而是市長初選後的權力分帳
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結束後，勝負本應翻頁，進入整合與備戰階段；然而，一紙名為「2026 民進黨勝選共同聲明」的議員連署書，卻讓這場選後整合迅速變調。表面是「團結」，實質上卻可能是一場設計高明的政治試探，也是一封羞辱性極強的「戰帖」，其核心並非民進黨的選舉勝負，而是未來四年台南市政治版圖的的爭奪戰，也是市府和議會的權力之爭。 這齣市長初選鬥爭續集看似「突然」，實屬「必然」。因為，民進黨台南市長初選結果若是林俊憲勝出，未來市府和泛賴系主導的議會同氣連枝，將是一片和諧，林俊憲所遺立委席次便由嫡系議員參選接棒，不會激起什麼政治連漪。 不過，初選最後結果是陳亭妃勝出，且有極大機率成為下屆市長，後續的立委補選恐又是激烈的派系爭鬥。立委補選若採取初選民調，陳亭妃系統和泛賴系將各推人選，若黨中央直接徵召林飛帆等人，等於沒收初選權，地方人士研判已是無黨籍的前議長郭信良在無政策束縛的前提下，正好參加立委補選，若國民黨為求推翻一席台南綠委席次，而與郭合作，林、郭二人誰能勝出還說不定。 再者，和市長同時舉行的議員選舉結果出爐後，將上演競爭激烈的正副議長角力，陳亭妃若無條件退讓，未來在議會新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 11
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
藍白推彈劾！吳思瑤曝立院「空蕩蕩」畫面酸：自己人不捧場就知道多難看
立法院今（21）日針對彈劾總統賴清德案進行全院委員會審查，民進黨立委吳思瑤曝光立院議場畫面指出，民眾黨8席空蕩蕩，國民黨則只有小貓4隻。她批評，立法院長韓國瑜不阻止，陪演也是剛好。而總統不隨之起舞也是明智之舉。吳思瑤也強調，民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，黨團全員不出席。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
影/歐洲警戒格陵蘭被拿走！帥化民：川普在「家暴」自己盟友
美國總統川普為奪取格陵蘭與歐洲8國槓上，法、德、英等在丹麥請求下派兵登陸格陵蘭島，退將帥化民認為，此舉並非「軍事行動」或「軍演」，而是一場高度政治化的姿態展現。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結
爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文先前期盼今年（2026）上半年能在北京與中共總書記習近平見面，她今（20）日下午更前往拜會前總統馬英九請益，消息一出受到各界關注。稍早，鄭麗文結束拜會行程後接受媒體聯訪，她也透露此次拜會的談話內容了！鄭麗文今日拜會馬英九後，接受媒體聯訪坦言，今天拜會內容大部分時間，的確聚焦兩岸的交流、兩岸關係的破冰，而馬英九非常支持與鼓勵。她透露，馬英九在會中一再宣稱，總統賴清德自詡是「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上不相容、邏輯也不通；台獨就是死胡同，所有國際社會放諸四海，沒有人支持台獨，因此是完全行不通的死路，而未來國家前途、兩岸和平至關重要。同時，鄭麗文也說，馬英九更給國民黨中央非常多的鼓勵，也分享過去和習近平會面的經驗與趣談，而在拜會過程感受馬英九非常親切溫暖，甚至馬英九還講很多小故事，「他還特別提醒我，如果要去中國訪問第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字」。「但是現在練可能太慢了」，鄭麗文笑說，大家都知道馬英九毛筆寫得非常好，甚至去到哪裡都可以信手捻來題字，因此現在練恐怕臨時抱佛腳已經來不及了。原文出處：快新聞／為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」 更多民視新聞報導資深媒體人「神預言」 黃國昌出席機密會議「就是要偷東西」最新民調曝光！第二選擇支持度居冠 王婉諭鬆口：考慮選「這縣市」川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
批綠營「烏龍作秀」抹黑造謠 國民黨反酸：內容錯誤百出、邏輯死亡
[Newtalk新聞] 針對民進黨議員及參選人今（19）日大動作召開記者會，惡意造謠預算遭阻擋，藍營議員反批綠營民代為了博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚，就急著噴政治口水。包含 TPASS 及河川排水等 38 項民生預算早在立法院「抽出先審」，財劃法修法更實質為高雄爭取百億經費。「民進黨小雞們開了一場內容錯誤百出、邏輯死亡的記者會，不僅是大烏龍，更凸顯綠營監督品質之低落，令人感到不可思議與遺憾。」 高市議會國民黨團總召黃香菽表示，民進黨議員口口聲聲說要建設，卻連預算審查的現況都狀況外，她指出攸關市民權益的 TPASS 通勤月票及救命的河川排水整治等共 38 項建設預算，國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，何來阻擋之說？綠營民代不願面對真相，只會拿錯誤資訊混淆視聽，根本是「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。 議員白喬茵進一步指出，國民黨團推動《財政收支劃分法》修法，經兩次修法，已實質替高雄市爭取到超過百億元的統籌分配款與建設經費，反觀民進黨議員，對於國民黨為高雄爭取預算的事實視而不見，只會配合黨意當投票部隊，如今更淪為散播假消息的工具。 議員許采蓁也反酸整場記者會內容新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卓揆談鄭麗君9個月談判艱辛 稱多次聲音顫抖「但沒哭」
行政院副院長鄭麗君 率隊赴美關稅返台後，立刻開記者會，她聲稱，在商務部簽署 台美投資MOU，也向美國貿易代表署，確認未來數周，台美會接續完成對等貿易協議，待這兩份協議都簽署完成後，就完成最後一哩路。但具體談判細節為何？我拿什麼換取此次關稅，政院僅強調，簽署後會再對外界說明。 #台美關稅#15%#關稅談判#鄭麗君東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 1
決戰台中！ 賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導2026決戰台中，綠營全面啟動，總統賴清德，出席防災士培訓活動，大讚立委何欣純，認真打拚第一名，有了總統加持，何欣純更是火力全開，當著市長盧秀燕的面，再攻普發現金直球對決，反觀藍營，陷入姊弟之爭僵局，基層焦慮感大爆發。總統賴清德（右二）出席防災士培訓活動大讚何欣純（左一）認真打拚第一名（圖／翻攝畫面）總統賴清德低調現身台中市，出席防災士培訓活動，民進黨台中市長參選人立委何欣純全程陪同，總統更不忘大讚力挺。綠營瞄準2026台中市長，不只有總統牌全力助攻，何欣純也主動出招，攻勢不斷。台中市議會民進黨黨團幹部交接，何欣純當著市長盧秀燕的面，再追普發現金。國民黨立委楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣爭接 藍營姐弟之爭人選卡卡（圖／民視新聞）敏感議題，台下盧秀燕全程面帶微笑，上台致詞話說的婉轉，而藍營有意角逐台中市長提名的立委楊瓊瓔，面對普發現金，四兩撥千斤。藍營女將，低調應戰，全是因為黨內姊弟之爭，協調喬不攏，人選難產，陷入僵局，戰線似乎要拉長。藍營台中市長人選卡關，綠營上下就位，積極備戰，力拼翻轉大台中。原文出處：決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡 更多民視新聞報導蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好民視影音 ・ 19 小時前 ・ 1