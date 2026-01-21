停火換油田！敘利亞政府軍重掌最大油田 能源業迎復甦契機

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

敘利亞官員在18日宣布，政府軍已從庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）手中，接管東北部的關鍵油氣田，包含境內最大的奧馬爾油田，以此換取停火協議。

敘利亞官員在18日宣布，政府軍已從庫德族領導的敘利亞民主力量手中，接管東北部的關鍵油氣田。（示意圖／Pexels）

半島電視台（Al Jazeera）報導，敘利亞經過多年內戰，如今敘利亞當局已與庫德族暫時停火，並掌握關鍵油氣田，有望復甦破敗的能源產業。不過專家也指出大馬士革在推動能源時的困境，如長期投資不足，以及基礎設施受損等問題。

敘利亞目前估計擁有25億桶石油，以及241立方公里的天然氣。戰前敘利亞、英資、中資以及印度合資，每日可生產38萬桶石油，和2500萬立方公尺的天然氣，為大馬士革帶來20至25%的收入。但該國自2011年來的反政府抗議遭到殘酷鎮壓後，能源產業陷入混亂。

根據標普分析，到了2015年，部分地區被ISIS控制，每日產量已降至4萬桶；2019年產量約在1.5萬至3萬桶之間。

顧問公司Crystol Energy執行長Carole Nakhle告訴半島電視台，「修復與新勘探是可能的，但需要時間，且需要政治穩定與明確的監管框架。」近月來，敘利亞國營石油公司努力和多家外資能源公司簽署初步協議或合作備忘錄（MOU）。去年12月，與鄰國土耳其宣布達成加強能源合作的協議，恢復連接兩國的天然氣管線。

