停火有譜？烏克蘭表態「願放棄加入北約」 澤倫斯基：換取美歐安全保障

澤倫斯基14日表示，將放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以西方的安全擔保作為俄烏停火的折衷方案。（翻攝自澤倫斯基臉書）

烏俄戰火未停歇，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日宣布，將放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以西方的安全擔保作為俄烏停火的折衷方案。

根據《路透社》報導，烏克蘭一直以來將加入北約，視為防範俄羅斯攻擊的保障，同時將此一目標寫入憲法，不過俄羅斯則將烏克蘭加入北約，看作對其國家安全的嚴重威脅。如今澤倫斯基則表示，他準備放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的訴求，以換取美國及歐洲提供安全保障。

據報導，澤倫斯基在WhatsApp回答記者提問時表示，以美國、歐洲及其他夥伴的安全保障來取代北約會員資格，是烏克蘭方面所作出的讓步。

另外，澤倫斯基也透過通訊應用程式WhatsApp告訴記者，烏克蘭仍需要來自美國與歐洲的安全保障，類似北約第5條款（Article 5），即任何成員遭受攻擊即啟動集體防衛的機制。

