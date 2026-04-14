停火期限倒數7天！美伊16日二輪談判拚和平

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美國總統川普。（圖／美聯社）





根據巴基斯坦政府高層消息指出，在巴國政府積極奔走與斡旋下，美國與伊朗有望於下週重回談判桌。雙方預計於4月16日舉行第二輪正式會談，目標在4月21日為期兩週的停火協議到期前，尋求結束波斯灣戰爭的最終和平方案。

巴國高層全力奔走 促成美伊47年來首度直接對話

巴基斯坦聯邦政府高層透露，為讓美、伊敵對狀態降溫，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、副總理達爾（Ishaq Dar）以及陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）均積極展開高層接觸。

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此前的4月10日，美伊雙方已於伊斯蘭馬巴德完成自1979年以來、時隔47年的首次直接談判，寫下外交突破。

儘管外界高度關注16日的第二輪談判，但由於夏立夫總理原定於當天受沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）邀請，將前往沙國與土耳其進行為期一天的訪問，是否會對談判期程產生影響，目前仍有待觀察。

停火協議進入倒數 21小時馬拉松式談判為和平鋪路

這場區域衝突自今年2月28日爆發，美、以、伊三方陷入近六週的武裝對抗。4月8日，在美國總統川普（Donald Trump）要求德黑蘭當局重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的最後通牒剩不到兩小時之際，由夏立夫總理成功促成雙方達成兩週的停火協議，暫時緩解緊繃局勢。

隨後於4月11日，由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）率領的代表團，在伊斯蘭馬巴德展開長達21小時的馬拉松式對話。雖然首輪對話未能達成最終協議，但已為僵持近半世紀的敵對關係帶來實質突破。

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