停火滿72小時未爆衝突！泰國釋放18名柬埔寨士兵 關押155天和平遣返

泰國與柬埔寨簽署正式停火聲明後72小時未再爆衝突，泰方釋放18名柬埔寨士兵。（圖／翻攝自《Khaosod》）

泰柬邊境衝突自今（2025）年5月底開始，直到12月27日雙方簽署正式停火聲明，在30日已滿72小時且未再爆衝突。泰國外交部於12月31日（今日）上午宣布，正式將18名拘禁155天的柬埔寨士兵遣返回國，此次釋放行動被外界視為象徵泰柬關係朝向降溫與互信邁出的重要一步。

根據泰媒《Khaosod》報導，泰國外交部於今日上午10時發布聲明，此次遣返依據泰國與柬埔寨於12月27日簽署的「聯合聲明」中第11條內容執行，該聲明是在「泰柬一般邊境委員會特別會議（第3次）」中達成共識，明定在停火連續72小時後，泰方將釋放並送返18名柬埔寨士兵。

廣告 廣告

泰國外交部強調，自18名柬埔寨士兵被拘留在泰國以來，皆依《1949年日內瓦公約》及國際人道法標準妥善對待，包括允許國際紅十字委員會（ICRC）定期探視，並協助士兵與家屬書信往返，確保基本人權與尊嚴。

在遣返柬埔寨士兵之前，泰方已替士兵進行完整健康檢查，並清楚告知其依日內瓦公約所享有的相關權利，確保返國過程是在自願、安全且具尊嚴的前提下進行。ICRC也已事前通知士兵家屬相關消息。

此次遣返行動除有ICRC全程參與外，東協觀察團（AOT）亦到場見證。泰國方面表示，此舉展現其遵守國際人道法與致力促進區域和平的決心，並期盼柬埔寨方面能以具體行動回應，共同推動兩國邁向長久穩定的和平關係。

據悉，這18名柬埔寨士兵是在今年7月30日，以武裝狀態下非法闖入泰國領土，但他們自行向泰方投降，故被依法逮捕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

難忍菸癮1／祝釩剛牽手火辣女伴 吞雲吐霧慘遭嫌棄