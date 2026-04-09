停火破功？以色列狂炸黎巴嫩釀逾250死 真主黨火箭反擊

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2026年4月8日，以色列對黎巴嫩首都貝魯特發動猛烈空襲後，救援人員趕赴現場搜救。路透社



以色列週三（4/8）對黎巴嫩武裝組織真主黨發動最猛烈的攻擊，造成超過250人死亡後，真主黨週四（4/9）宣布，已恢復對以色列北部地區的火箭攻擊，稱這是對以色列違反停火協議的回應，直到以色列與美國停止侵略。

黎巴嫩首都貝魯特於週三下午接連遭受至少5次空襲，濃煙直衝天際。以色列國防軍表示，這是與真主黨（Hezbollah）開戰後規模最大的一次協同打擊，稱在短短10分鐘內，黎巴嫩境內逾100處真主黨指揮中心與軍事據點均遭鎖定攻擊。

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路透社記者直擊，貝魯特有建築物的半數結構被炸毀，導致高層住戶受困，並在稍早看到民眾騎機車接載傷者送醫，這是因為救護車數量不足，無法及時抵達現場。貝魯特一家大型醫療機構表示，急需各類血型的捐血。

黎巴嫩民防部門表示，全國共有254人喪生，逾1100人受傷。貝魯特受創最重，共有91人喪命。衛生部則公布全國死亡人數達182人，表示這並非最終數字。

「今日黎巴嫩的殺戮與破壞規模簡直駭人聽聞」，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示：「在與伊朗達成停火協議僅數小時後便發生如此慘劇，實在令人難以置信。」

此前曾短暫停火的真主黨週四發聲明表示，已向以色列北部的馬納拉（Manara）小型集體農場（Kibbutz）發射火箭彈，並指這是對以色列違反停火協議的回應。「反擊行動將持續下去，直到以色列與美國停止對我國及人民的侵略。」

美國與以色列於2月28日聯手攻打伊朗後，真主黨為聲援德黑蘭，從3月2日起向以色列開火，以軍隨即發動全面攻勢予以反擊。

美國總統川普（Donald Trump）週二（4/7）宣布，同意停火兩週時間，以換取伊朗在此期間允許船隻通過荷姆茲海峽，並稱德黑蘭提出10點方案是談判的可行基礎。但不到一天時間，美國、以色列與伊朗對停火協議的解讀已出現巨大分歧。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，黎巴嫩停火是伊朗與美國達成協議的必要條件，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三發表電視演說稱，黎巴嫩並未加入停火協議，以軍將繼續對真主黨展開打擊。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）與美國副總統范斯（JD Vance）均表示，黎巴嫩沒有被納入停火協議。范斯週三在匈牙利告訴媒體稱，他認為這是源於一個「合理的誤解」，伊朗人以為停火協議涵蓋黎巴嫩，但事實並非如此。

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