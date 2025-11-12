停班停課臉書才放帥照？ 蔣萬安這樣回應
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，藍營執政的北北基桃四縣市昨日打破「同步」，只有桃園市停止上班上課，今天4縣市再度同步決定上班上課，台北市長蔣萬安被發現臉書粉絲專頁的「颱風假」照片有玄機，只有「放假才放帥照」；蔣萬安今(12)天表示，一切依照科學和專業的數據，他更關心宜蘭積淹水的情況，也向宜蘭縣長林姿妙表示，只要有需要，北市隨時提供資源協助。
蔣萬安今天上午出席環保志義工頒獎典禮，會前媒體堵訪時被問到臉書宣布「颱風假」，是不是「放假才放帥照」？蔣萬安表示，就是依照科學和專業的數據，氣象團隊提供給市府相關資料，經過充分的討論交換意見而做決定，一切依照相關標準、相關科學數據。
蔣萬安提到，他現在更關心的是宜蘭受颱風影響造成的豪大雨、積淹水災情，在蘇澳、冬山等地造成積淹水的災情，他從昨晚就特別關注，他太太也非常的關心；所以他在第一時間就跟代理縣長林茂盛聯絡，詢問是否需要台北市即刻提供相關的支援，北市隨時可以派人力、機具、移動式抽水機等來協助，儘快的協助讓宜蘭積淹水地方復原。
蔣萬安轉述林茂盛的話表示，相關積淹水已經慢慢的消退，但是有幾處可能還是需要；因此後續的協助已請消防局、工務局等相關單位與宜蘭的消防、工務單位對接，只要宜蘭有需要，北市隨時派支援過去。
