停班停課6/10最新通知：南投縣仁愛鄉、屏東縣春日鄉士文村下午停止上班上課
高雄那瑪夏、桃源等5區停班停課
受滯留鋒與西南氣流影響，易有短延時強降雨，已有部分縣市鄉鎮市宣布停班停課。目前宣布10日停止上班上課地區如下：
南投縣：仁愛鄉下午停止上班、停止上課。
高雄市：那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區今天停止上班、停止上課。
屏東縣：春日鄉士文村下午停止上班、停止上課。
台中市：巿立和平國民中學今天照常上班、停止上課。
南投縣仁愛鄉公所今天（10日）宣布，因雨勢影響，為維護鄉親安全，仁愛鄉中午12時起停班、停課，提醒民眾減少非必要外出，留意最新天氣及道路資訊。屏東縣政府也公告，受到暴雨影響，今天春日鄉士文村有土石坍方跡象影響通行，為維護士文村居民安全，士文村下午停止上班、停止上課。
高雄市政府9日晚間宣布，10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區，10日停止上班、停止上課。
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
明後2天雨勢更猛「熱區出爐」 下週這天起放晴
雨下到何時？中央氣象署今（10）日表示，明後兩天隨著鋒面北移，全台降雨又增加，週六北部、東半部降雨短暫趨緩，中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。週日至下週一（15日）又有鋒面接近，全台又迎來顯著降雨，下週二至週三鋒面北移，天氣將逐漸放晴好轉。
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
粉絲寫長文狂讚動畫神構圖，大師「一句話打臉」網笑瘋：連作者看解析才知道
日常番動漫《悠悠式(ゆゆ式)》自 2008 年開始連載至今仍然在連載中，許多粉絲也都被三位主角日向緣、櫟井唯與野野原柚子的日常互動萌番了。而最近就有網友拿出《悠悠式》動畫中的其中一格討論畫家是如何透過作畫技巧來具現化三位主角對話時的關係轉變與心理變化，以讓觀眾們感到「萌」，不過，原畫作者黄瀬和哉老師看到後卻親自回應，「我好像沒想那麼多」
外送專法釀漲價？ Uber澄清一年前開始規劃
[NOWNEWS今日新聞]外送員專法即將在今年7月21日上路，外界關注平台會將成本轉嫁消費者。Uber今（10）日宣布，7月13日起UberOne會員方案調整，收費增加漲幅約66%，月費從120元變成...
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
軍公教待遇法制化有譜？吳宗憲提4改革「告別恩給制」：調薪幅度全被通膨吃掉
軍公教待遇調整議題再度受到各界熱議。國民黨立委吳宗憲今（10）日質詢時表示，軍公教待遇、調薪不應再停留在行政機關視情況調整的「恩給制」，應建立法制化、透明化的薪資調整機制，他正式向人事行政總處提出4大改革底線，讓政府不再帶頭低薪，也讓軍公教待遇成為帶動全台薪資環境向上的火車頭。吳宗憲指出，勞工已有《最低工資法》保障最低薪資、排除政治喊價，同理，軍公教作為......
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
豪雨狂灌仍不夠？6水庫蓄水率3成以下 阿公店水庫0％見底
近日梅雨鋒面持續帶來強降雨，經濟部水利署指出，6月4日至9日短短6天內，全台主要水庫共增加約2.5億噸水量，其中約1.3億噸已實際入庫，為中南部旱象帶來明顯舒緩。曾文與烏山頭水庫進帳約2500萬噸，蓄水率提升至14.3％，南化水庫則增加1380萬噸，蓄水率來到33.3％。
不斷更新／暴雨狂灌！「南投縣、高雄市、屏東縣」7地區今停班停課
受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，氣象署今（10）日持續發布豪雨特報，提醒台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，針對這波滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，今日高雄市山區達停班停課標準，高雄市宣布那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課，南投縣仁愛鄉也宣布中午1200起停班停課，屏東縣公告春日鄉士文村下午停班停課。
綠議員涉賄護航違建 連同農業局前科長遭聲押禁見
民進黨桃園市議員張肇良昨（9）日因涉賄案被檢調搜索、約談。據檢方指控，張肇良利用議員身分向業者收賄，並向桃園市農業局前高姓科長關說，使業者違建倉庫免予查報拆除而得以使用。檢方今（10）日以涉犯《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，當庭聲押張肇良與高姓科長。桃園地檢署今日說明，張肇良涉嫌在2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收取業者賄賂......
聯發科5月營收創今年次高 6月守住460億元財測即達標
IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布5月合併營收474.34億元，呈年、月雙增，並創今年次高紀錄。以4、5月營收累計估算，6月營收至少460.29億元，即達財測低標；達高標則需約550.29億元。
雨彈狂炸! 國6下方烏溪"3工人受困沙洲"緊急吊掛救援
中部中心／張家維 南投報導大雨不斷，南投傳出國道六號13K處下方，烏溪河床上，正在進行橋墩穩固工程，突然溪水暴漲，3名工人來不及撤退，一度受困沙洲，消防人員緊急出動垂降設備，花了將近一小時，成功將人安全吊掛救出。
狂風暴雨還沒結束！粉專示警「鋒面並未完全遠離」：這時會再回來
今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。對此，氣象粉專也示警，鋒面並未完全遠離。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...
民進黨正式提名鄭朝方！賴清德親授競選背帶 盼為新竹縣帶來改變
即時中心／連國程、陳治甬報導民進黨新竹縣長參選人今（10）日出爐，下午由黨主席賴清德正式提名竹北市長鄭朝方出線，挑戰國民黨的對手徐欣瑩！賴清德親自替鄭朝方披帶，鄭朝方表示，前總統蔡英文與賴清德都曾表示，鄭朝方「一點政治味都沒有」，跟其他政治人物不同。賴清德則希望讓鄭朝方幫助新竹縣，並帶來改變。
台股重挫1478點！楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停
今日市場多頭指標全面轉弱，權值股成為外資與自營商調節的主要對象。龍頭台積電開高走低，終場下跌2.17%、50元，收在2255元，對指數形成明顯壓力；其餘科技權值股亦全面走跌，台達電盤中一度逼近跌停，終場大跌8.9%、收2200元，IC設計龍頭聯發科下挫7.15%、收4155元，鴻海(23...