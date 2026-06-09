停班停課6/10最新通知：高雄5區停止上班上課
受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署持續發布大規模豪雨預報，高雄市政府9日晚間宣布，周三（10日）高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區，10日停止上班、停止上課。
高雄市政府9日晚間發布訊息表示，根據中央氣象署及水土保持署資訊，10日仍受滯留鋒及西南氣流影響，預估午後降雨開始趨緩，但仍需保持警戒。
高雄市政府表示，氣象署最新預報資料顯示，10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，周三那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
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[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
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