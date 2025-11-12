停班課也有「假圖卡」宜縣府險些背黑鍋

宜蘭縣政府十一日晚間九時多宣布十二日是否停班課，七時多即瘋傳假的停班課圖卡，縣民質疑製作「假圖卡」者是經過精心設計，趕在縣府公布前散布。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣十一日遭遇豪雨侵襲，引發嚴重災情，縣府十一日晚間九時多宣布十二日是否停班課，但於晚間七時多就有民眾瘋傳假的停班課圖卡，陷入一場「假圖卡之亂」，巧合是散發「假圖卡」時間與縣府於十日晚間七時多公告「停班停課」吻合，縣民質疑製作「假圖卡」者是經過精心設計，趕在縣府公布前散布。

受颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭首當其衝，十日傍晚，縣府公布將在晚間八時公告十一日是否停班停課，殊不知；縣府難得提前於七時多宣布宜蘭縣停止上班、停止上課。

十二日宜蘭縣是否停止上班、停止上課，縣府十一日傍晚給媒體訊息也是會在十一日晚間八時公告，但在十一日晚間七時多，縣府尚未發布十二日是否停班課之前，就有民眾偽造「十二日停班課假圖卡」在各大群組瘋傳，學校誤信跟進張貼出來，一度造成訊息混亂。

在社群上也有網友發文質疑，「災情已經很恐怖了，今晚宜蘭還陷入一場假圖卡之亂」、「連放颱風假，都可以放出一個多元宇宙」，其他網友也紛紛批評「要延後公佈也應該有官方說明，而不是放著外面資訊亂竄」。