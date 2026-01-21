停班課基準 基市建議山區雨量預測下修為200毫米

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市現行不分平地、山區，累積雨量預測達350毫米得宣布停班課，市府委託海洋大學分析數據後，提出將山區部分下修為200毫米，並建議中央納入「停止上班上課雨量參考基準表」。

依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」中的「停止上班上課雨量參考基準表」，基隆市未來24小時累積雨量預測，不分平地、山區達350毫米，得發布停止上班、上課。

市府為因應近年極端氣候，委託國立台灣海洋大學河海工程學系特聘教授、副校長顧承宇與河海工程學系助理教授劉芷妤，分析基隆市降水空間分布及颱風事件日雨量表等，提供市府停班、停課判斷標準。

顧承宇今天在記者會表示，基隆市面積132平方公里，其中有95%為山坡地，市區聚落與主要交通動線多沿山坡與濱海地帶分布，以350毫米為基準，與現況不符，且基隆市降雨量明顯有空間分布差異特性。

顧承宇說，依「停止上班上課雨量參考基準表」定義，200毫米已達警戒值，且很有可能致災，建議基隆市山區雨量警戒值由350毫米下修為200毫米，並納入「分區判定」及「分層啟動」彈性判定準則。

顧承宇表示，若豪雨集中山區並影響通勤安全，應優先啟動山區的分區停班、停課或彈性措施，並將200毫米定位為前置應變層級，視情況啟動分區或全市的停班、停課彈性措施，以確保民眾安全。

消防局長游家懿說，市府將訂定補充作業規範，律定「分區判定」及「分層啟動」，讓未來是否宣布停班、停課更有彈性，預計今年防汛期5月1日前完成，市府並建議中央針對「停止上班上課雨量參考基準表」，將200毫米納入基隆市山區警戒值，平地則維持350毫米。

基市府人事處長林燕菲指出，市府在宣布是否停班、停課前，會依法與北北桃3市保持密切聯繫，由各市首長參考雨量預測值及各種狀況，由市長做出最後決策。（編輯：陳仁華）1150121