停產30年！日本人在台驚見「上古珍品」，日網掀回憶殺：令人動容的重逢！示意圖／取自photoAC

台灣國民平價蜜粉「neuve 惹我清爽吸油蜜粉」深受小資族與學生族喜愛，是許多人人生中的第一顆蜜粉。近日，有日本網友在台灣藥妝店意外發現這款在日本停產已30年的蜜粉，驚喜分享於社群平台，引發許多日本網友熱切期盼產品回歸，紛紛直呼「這是一場令人動容的重逢！」

一名日本網友近日在社群平台Threads分享了台灣MIT蜜粉「neuve 惹我清爽吸油蜜粉」，並興奮地直呼：「Neuve！你、你這個…！」原PO透露，日本人對這款蜜粉有許多美好回憶，「以前幾乎每個人包包裡都有一顆，不僅攜帶方便，外觀也很可愛」，多年後再次見到它，讓他既驚喜又感動。

從貼文中可以看出，他的驚訝與激動之情溢於言表。事實上，這款蜜粉早在近30年前就於日本停售，因此許多日本人對它懷念已久。

一名日本網友在Threads分享了台灣MIT蜜粉「neuve 惹我清爽吸油蜜粉」，並興奮地直呼：「Neuve！！」圖／翻攝自Threads

此文一出，立刻引發熱烈迴響，許多日本網友紛紛留言表達感動與期待，「太棒了！也許這就是遇見失散多年的兄弟的感覺……」、「沒錯！這是一場令人動容的重逢」、「Nueve，日本是你的家鄉！回來吧」、「我的上帝！Nueve消失了幾十年」、「這真是勾起了我的回憶」、「好懷念啊，我超愛這顆蜜粉」、「我想要Nueve！它既省時又好用，顏色也很讚，希望它能回歸日本」。

另也有許多台灣人回應直指「這是以前剛學化妝的學生，基本都會人手一顆的蜜粉餅，便宜好用」、「這可能也是台灣很多人的人生第一個蜜粉餅吧！我到現在時不時還會想到它，真的是很好用又便宜，放在包包好方便」、「如今熟女年紀了，依舊喜歡用這款」、「這個是台灣人蠻多女生第一次化妝會買的」、「大學口袋緊必買」。這則貼文不僅喚起日本消費者的青春回憶，也再度凸顯了這款MIT蜜粉在台日兩地的超高人氣。



