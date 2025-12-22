停用減肥針之後會發生什麼，兩個體驗者的不同故事

艾倫和坦雅都透過使用減肥針減重成功，但在停用藥物時，她們的經歷卻大不相同。 [BBC]

「就像某個開關被打開，你會立刻感到飢餓。」

坦雅．霍爾（Tanya Hall）多次嘗試停用減重藥物。但每次她停止注射，腦中的「食物噪音」就回來了，而且非常大聲。

減肥針，或稱GLP-1類藥物，讓許多人達成了節食從未做到的事。那種持續在嗡嗡作響、即使已經飽了仍催促他們進食的聲音，被關掉了。

這些藥物讓那些從未認為自己能減重的人，擁有了新的身形和生活觀，甚至完全不同的人生。

但人不能永遠使用這些藥物，對吧？或者可以？這正是其中一個問題。沒有人真的確定。

它們是新型藥物——模仿GLP-1（一種調節飢餓的天然荷爾蒙）——而長期使用可能帶來的副作用才剛剛開始浮現。

而且，在英國估計有150萬人自費注射這些藥物，長期使用可不是一筆便宜的花費。

那麼，當你試著停藥時，會發生什麼？經歷兩段截然不同故事的兩位女性講述她們的經歷。她們擁有相同的目標：減重並維持。

坦雅說，在剛開始使用這種藥物時，頭髮「一撮一撮地掉」。 [Tanya Hall]

「就像我腦中有什麼被打開了，然後對我說：『把所有東西都吃掉吧，來吧，你值得的，因為你已經那麼久沒吃東西了。』」

坦雅是一家大型健身公司的銷售經理，最初開始使用週纖達（Wegovy，一種減肥針劑） 是為了證明一件事。她過重，覺得自己像個「冒牌貨」，並認為在這個行業裡，她的意見因為體型而不被重視。

如果她更苗條一些，大家會更認真看待她嗎？

最終，她說自己的懷疑被證實了。在她開始使用減肥針後，人們會走到她面前，恭喜她成功減重。她感覺自己受到更多尊重。

然而，在治療的最初幾個月裡，坦雅難以入睡、時常反胃、頭痛，甚至開始掉頭髮——雖然這可能不完全是藥物造成的，但快速減重確實可能帶來這類副作用。

「我的頭髮是一撮一撮地掉下來的。」她回憶說。但就減重成果而言，她得到了自己想要的效果。「我減了大約3.5英石（約22公斤）。」

如今，超過18個月過去，原本只是個小小的實驗，卻變成了徹底的生活轉變。她已經減了六英石（約38 公斤），並且多次嘗試停用週纖達。

但每一次，在短短幾天之內，她都會吃下大量食物，而這讓她「完全感到震驚」。

她應該繼續使用這種藥物、承受所有伴隨的副作用，還是應該跳入未知的領域？

週纖達的製造商諾和諾德（Novo Nordisk）表示，治療決策應由患者與醫療提供者共同制定，而「副作用也應作為其中的一部分考量」。

生活醫學全科醫師胡賽因．阿爾－祖拜迪（Dr Hussain Al‑Zubaidi）指出，停止使用減重藥物會讓人感覺像是「跳下懸崖」。

「我常看到病人是在用到最高劑量、達到目標後就突然停藥。」他說。

阿爾－祖拜迪醫師表示，那感覺就像被「雪崩或海嘯」打中一樣。食物噪音可能在隔天就迅速回來。

根據目前的證據，他說，停藥後一至三年之間，會重新增加「相當大比例的體重」。

「大概有60%到80%的減重重量會漲回來。」

艾倫．奧格利（Ellen Ogley）決心不讓那種情況發生。她之所以決定開始使用減重藥物，是因為她的人生來到一個「關鍵轉折點」。她的體重過高，甚至必須在接受一項重要手術前簽署豁免書，承認自己可能無法挺過手術。

她說，開始使用「猛健樂」（Mounjaro，減肥藥物） 是她「最後一次把事情做對的機會」。

「我是一個情緒性暴食者。」她說。

「如果我開心，我會暴食；如果我難過，我也會暴食。其實沒差，我完全沒有任何節制。」

但當她開始使用減肥針後，「那些全都消失了」。

艾倫說，在使用減重藥物期間，她徹底改變了自己與食物之間的關係。 [BBC]

沒有了食物噪音，艾倫終於有空間重新調整自己與飲食的關係。她開始閱讀營養相關的資料，並制定一份能真正為身體提供能量的健康飲食計劃。

她的藥物治療持續了16週，之後花了六週時間逐步減量。她總共減了22公斤。

隨著體重下降，她發現自己能做更多運動，而當她「情緒低落」時，她不再「跑去翻櫃子大吃一通」，而是選擇去跑步。

但當艾倫停用猛健樂後，她發現自己的體重開始悄悄回升，這讓她覺得「心理上有點受影響」。

阿爾－祖拜迪醫師指出，這也是為什麼正確的支持極為重要。英國藥品監管機構Nice建議，患者在停藥後至少應接受一年的持續建議與量身定制的行動計劃，幫助他們在生活中做出實際改變，以便維持體重，最重要的是保持健康。

但對於像坦雅與艾倫這樣自費取得藥物的人，這類支持並非一定能獲得。

在過去幾個月裡，坦雅的體重維持不變，而她覺得藥物已經沒有什麼效果。但她說，她並不打算停藥。

她終於達到一個讓自己感到自在的體重，而每當她嘗試停用藥物時，對於復胖的恐懼都會迅速變得難以承受，讓她再次找到理由重新使用藥物。

「在我人生的前38年，我都是過重的——現在我減了六英石（38 公斤）。」坦雅說。

「因此，我內心有一部分覺得，自己對持續用藥有種依賴，因為它讓我感覺良好，讓我覺得自己掌控一切。」

她停頓了一下。也許剛好相反，她沉思著——也許，是這種藥物在掌控她。

艾倫在停用減重藥物後仍在減重。 [Ellen]

「關鍵在於是否擁有退場策略，」祖拜迪醫師解釋，「問題是：當這些人停止注射後，他們的經驗會是什麼？」

他擔心，在缺乏額外支持的情況下，人們想從藥物過渡回日常生活，而社會上那些和食物的不健康關係可能讓情況不會真正改善。

「人們所處的環境應該是能促進健康的，而不是導致體重增加的。」

「肥胖並不是GLP‑1缺乏症。」他說。

某種程度上，許多人在停用減重藥物時，就像是在玩「減重輪盤」。生活方式、支持系統、心態與時機等因素，都會影響停用GLP‑1後的人生走向。

坦雅選擇繼續使用藥物，她完全明白這項決定的利弊。

艾倫則覺得那個篇章已經結束。她目前已經減掉超過51 公斤。

「我想讓大家知道，停用猛健樂之後的生活也可以是可持續的。」她說。

生產猛健樂的禮來公司（Eli Lilly）表示「患者安全是禮來的首要任務」，並強調公司會「積極參與監測、評估並向監管機構及處方者回報相關資訊」。