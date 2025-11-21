停用魚池遭倒外縣市廢棄物 台東環保局：移送法辦

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東市郊一處停用魚池遭傾倒外縣市廢棄物，近日有多名縣議員關切。台東縣環保局表示，已移送警察局和台東地檢署偵辦。

台東縣議會近日進行定期大會和延會，多名縣議員表示接到檢舉和告發，市郊某停用魚池遭傾倒外縣市廢棄物，以及類似廚餘等流質物體。

國民黨籍縣議員楊招信今天在審查台東縣環保局預算時，再度提出質詢。他表示，這處位於特定專區內的養殖場，表面上是在農地進行蛤蜊等水產的「繁殖」，但實際上卻涉及違規行為。他引述臨近民眾所提供的資訊，質疑養殖場將其產生的廢棄物隨意傾倒，造成周邊環境污染。

楊招信表示，業者雖聲稱引入的是符合標準的原料，但實際上是具潛在污染性的「食物性污泥」，雖然少量有機污泥可用於養殖，但若業者以飼養為名，大量進貨並埋在農地，即屬違法行為，呼籲環保局務必嚴格把關。

環保局長黃權煒回應，這處養殖場去年確實有「隨意棄置」廢棄物的行為，環保局已對其進行裁罰、撤銷核准，並移送台東地檢署偵辦。過去曾核准業者以「豆渣」及其他廢棄物作為飼養原料，屬於「可回收性」的廢棄物，本質是廚餘類的有機物，可供植物消化和利用，但因有違法行為，已在上個月將核准撤銷。

無黨籍縣議員林參天接受中央社記者電話訪問表示，定期會剛開始時即提出質疑，有民眾提供這處魚池傾倒疑似外縣市廚餘，當時環保局回應「經檢查廢棄物合法」，現在又改口已經移送法辦，質疑環保局是否有失職的地方。（編輯：黃世雅）1141121