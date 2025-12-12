停砍並回溯！在野強勢三讀退休公務員年金修法 消費者物價指數成長5％時還應調整

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過年改法案：「公務人員退休撫卹法第37、38、67條條文修正草案。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院會今（12日）審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，在國民黨團以人數優勢，在表決大戰中通過修法，立法院長韓國瑜今下午宣布三讀修法後，年金所得替代率不再逐年下降，並回溯到2024年，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5％，應依此調整或至少每4年適當調整。

前總統蔡英文時期推動的公教年金改革自2018年推動後，所得替代率需分10年逐年調降1.5％，改革時程至2029年止，政策落實至今已砍9％，讓公教團體與在野黨立委認為砍過頭；因此，國民黨團這次停砍年金修法的重點為所得替代率停砍，並回溯至從2024年，此外，未來退休金還要隨消費者物價指數（CPI）進行相關調整。

廣告 廣告

《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條規定修法後，根據國民黨團版本再修正動議內容，從修正公布前或後退休生效者，⼀律以2023年1月1日至2023年12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用民國2024年1月1⽇以後，逐年下降所得替代率的部分。

此外，因應近年通膨，退休公務員所領⽉退休⾦，或遺族所領⽉撫卹⾦或遺屬年⾦給付⾦額，於中央主計機關發布CPI累計成長率達5％時，應依此成長率調整，或至少每4年應予檢討，適當調整。但成長率為零或負數時，不予調整。

對於此次的修法方向。銓敘部長施能傑昨表明，即使沒修法，退撫基金可能會在民國138年破產，若修法提早停止調降，大概會提早3到4年破產，且修法版本讓退休金必須隨著CPI調整，隨著現職人員調薪而調整，這樣會讓離退者比現職者拿得還多，茲事體大，真的不可行。

國民黨立委翁曉玲今於院會則發言表示，軍公教退休金的改革制度不是不能檢討，但7年前犧牲公教人員既有權益的錯誤改法，實在是不公不義，7年後的今天，他們也看到錯誤政策帶來的嚴重後果，逐年砍減公教退休金的作法，不僅讓基層公教人員面臨經濟困窘，對在職公教人員也嚴重打擊士氣，更造成整個公教體系的崩壞，政府找不到公務員、學校找不到老師，整個國家都快聘不到公僕。

翁曉玲更主張，這次的修法是亡羊補牢的最小幅度的停損改革，公教退休金根本沒有回復到7年前的水準，只是往後5年不再扣減，不要讓可憐的公教人員多損失9％退休金。大家不用擔心公教退撫基金破產，因偽政府作為雇主，本來就負有提撥足額退休金還有支付保證的最後責任，這是天經地義的事情。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗氣勢正旺 日在野黨魁：不會提不信任案

賴總統赴國會報告兆元國防預算 立院今逕付二讀