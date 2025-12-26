停砍公務人員年改案 行政院：副署不執行並聲請釋憲

行政院長卓榮泰說，雖然反年改修法違反憲法第70條規定，也違反憲法權力分立、國會充分討論的原則，但是憲法法庭已復正常運作，行政院會履行義務跟責任，將會副署讓它生效，但也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終的裁判。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 立法院在國民黨團與民眾黨團的聯手下，通過停砍公立學校教職員年金及公務人員年金，行政院會今（26）日拍板，採取「副署不執行」的做法並聲請釋憲。行政院長卓榮泰說，雖然反年改修法違反憲法第70條規定，也違反憲法權力分立、國會充分討論的原則，但是憲法法庭已復正常運作，行政院會履行義務跟責任，將會副署讓它生效，但也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終的裁判。

立法院會於12月12日在藍白的人數優勢下，三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，停砍公教年金，咨文日前已送到總統府與行政院，行政院最晚需於28日前作出決定。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會轉述卓榮泰的談話指出，針對立法院提出的反年改案，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員。雖然反年改修法違反憲法第70條規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反國會充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，待總統府的咨文抵達後，行政院會履行義務跟責任，將會副署讓它生效，但也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終的裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，「不副署」是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權。但未來並不期待都比照「財劃法」修正案這麼做，因為如果有正常的國會，不會一直破壞國家安全以及財政，憲法法庭的功能是存在的；反過來，憲法賦予的各項權利，行政院也會善用、不會拋棄這些權利，讓憲政的世代正義及財政永續。

媒體則在行政院會後記者會追問，行政院是否比照警察人員退休條例及軍人待遇條例「副署法案但不執行」?列的政委林明昕則回應，「不執行」僅是簡化的說法，行政院將在行政權限範圍內，依法且合憲下進行後續處置。由於各項法律在是否編列預算、新增預算或審定程序上皆有不同情況，反年改法案無法與其他案件完全類比。

林明昕強調，行政院將在申請釋憲的同時，在行政權限可及範圍內，「合法合憲地處理相關問題」，相關作法也不會造成公務員面臨不執行法案的風險。

