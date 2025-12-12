停砍公務員退休金三讀 所得替代率回溯至2023年計算

立法院今天(13日)三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文，原本退休所得替代率分10年過渡期調降，但修法後，退休所得替代率確定回溯至2023年標準計算，自2024年元旦後不再逐條調降，也就是停砍公務員年金。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率設定10年過渡期逐年調降。國民黨團及多名立委質疑年改違反信賴保護原則，紛紛提案修法停砍公教年金。

立法院12日三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文，三讀條文明定，公務員退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。也就是說，以年資滿35年為例，所得替代率調降為69%，不會再降到60%。

有關公務員退休所得調整規定，現行條文規範，依消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討。修法後改為消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整，或至少每4年應予檢討，但成長率為零或負數時，不予調整。(編輯：陳文蔚)