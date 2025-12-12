停砍公教人員年金立院三讀通過 李來希︰會記得今天還我們公道的日子

立法院會今天經表決，三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定「附表三」有關自民國113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之，即停砍公務人員年金、公立學校教職員年金。對此，全國公務人員協會前理事長李來希隨即在臉書發文指出，終於通過了！這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果，我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子。

全國公務人員協會前理事長李來希（中）

公教年金改革於107年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

立法院司法及法制委員會11月先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，因朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，因此相關條文均保留，全案須交由黨團協商。後經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理。

立法院會12日經表決，三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文

李來希下午在臉書發文，「終於通過了！這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%，感謝國民黨立院黨團，感謝韓院長，感謝崐萁委員、翁曉玲委員的付出，翁委員劍及履及，早上還在與我溝通，積極協調推動立法，其盡心竭力程度真是讓人窩心，我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子，我們都會記得，記得你們的好！謝謝！」

國民黨立委翁曉玲也在臉書發文表示，好高興看到公教人員退休金停砍法案今天三讀通過。這七年來，全國公教朋友們大家辛苦、委屈了！國民黨立委們為各位討回尊嚴、討回公道，不再讓一輩子為國服務、盡忠職守、作育英才的公教人員們，繼續被這個違反誠信原則、違反法律公平正義的民進黨政府剝削、踐踏。

她說，民進黨政府有錢花1.25兆去買看不到的武器，有錢撥補台電虧損4000億，有錢編列好幾個8800億去做前瞻計畫，但卻對為它工作服務的公教員工哭窮，說基金會破產，說要少付退休金。這就好比一個富豪老闆，有錢蓋房子、買跑車，卻不願意支付退休員工足額的退休金，這樣合理嗎？相信這種事，任何員工都無法接受的。

翁曉玲表示，請社會各界能夠支持這次修法，與軍公教站在一起，唯有世代相互體諒、百業同舟共濟，台灣才會有更好的未來。

關於公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條條文修法部分，三讀通過條文規定，均增訂1項條文，即本法於114年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以「附表三」所定112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定之；「附表三」有關自113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。

關於公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條、第38條條文修法部分，三讀通過條文規定，本條例於114年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以「附表三」所定112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定之；「附表三」有關自113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。