停砍公務人員年金 立院三讀通過
停砍公教年金相關法案近期掀起朝野攻防，立法院會今天經表決，三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定「附表三」有關自民國113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之，即停砍公務人員年金。
此外，現行條文規範，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討。三讀條文改為，消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討．適當調整，但成長率為0或負數時，不予調整。
公教年金改革於107年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。
立法院司法及法制委員會11月先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。
委員會審查時，因朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，因此相關條文均保留，全案須交由黨團協商。後經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理。
立法院會今天開會時，關於公務人員退休資遣撫卹法修法，廣泛討論階段，台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷發言表示，今天要來撥亂反正，民眾黨團的修法版本沒有要回溯，而是不要繼續砍下去，砍太多的公教退休金應該要停下來，讓公教人員能有尊嚴、保障地來過退休生活。
民進黨立委吳思瑤指出，稍後就要強行表決反年改法案，讓世代不正義回來了、不公不義回來了，這屆的立法院更是對不起年輕世代的國會；這次修法造成三大不公，包括重退休、輕現職，重公教、輕勞工，以及年金破產要全民買單，藍白難道是為了討好鐵票族群就來慷全民之慨。
國民黨立法院黨團書記長羅智強則說，停砍年金才是真改革，且在民進黨欺負公務員、教師的政策下，台灣已經出現文官崩壞、人才崩解等情況，他不知道民進黨跟公教人員結什麼血海深仇、污名化公教人員，而國民黨站在軍公教警消這邊，為國家爭取真正的未來與福利。
表決階段，國民黨、台灣民眾黨立法院黨團分別提出再修正動議，院會先表決民眾黨團再修正動議，50位民進黨立委反對、8位民眾黨立委贊成、國民黨立委未投票，贊成者少數，因此不通過。
隨後表決國民黨團再修正動議，這次換民眾黨立委未投票，最終票數贊成52位、反對50位，贊成者多數，因此按照國民黨團所提再修正動議通過。
關於公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條條文修法部分，三讀通過條文規定，均增訂1項條文，即本法於114年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以「附表三」所定112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限認定之；「附表三」有關自113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。
換言之，以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。
其他人也在看
67是什麼意思？為什麼In and out要取消排隊號碼67號？2025最新流行語迷因
67是什麼意思？今（12日）天在Google搜尋「67」以後，會發現整個視窗畫面都在搖動，「67」也在青少年間爆紅，熱門程度，甚至讓線上字典Dictionary.com將67正式選為2025年度代表詞彙。67到底是什麼意思？為什麼美國速食店In-N-Out要特別取消排隊號碼「67」？Yahoo新聞帶你一次了解最新的2025流行語迷因。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 小時前 ・ 96
反年改表決！藍：不停砍也破產 綠：踐踏年輕人劫貧濟富
立法院國民黨團推動「反年改」修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，預計今(12)日會在立法院會三讀，但根據銓敘部估算，此案一過，退撫基金破產時間將大幅提前，到時需擴大撥補，...華視 ・ 2 小時前 ・ 19
銀樓黃金1錢16750元天價！ 九份大金磚10億身價也破紀錄
黃金重啟漲勢，我國銀樓牌告價今（12）日每錢16750元，再創史上新高，金瓜石「巨無霸黃金」身價10億元，21年翻12倍，我國中央銀行黃金儲備市值也逼近新台幣1.9兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 13
快訊／確定了！台南消防局長李明峯凌晨退出內部群組 市府證實請辭獲准
台南市消防局長李明峯今（12）日凌晨4時許，突然退出消防內部群組及市府局處首長群組，閃辭傳聞形同獲得證實。據了解，一早李已向市長黃偉哲提出辭呈，目前府方慰留中，台南市消防局表示，局長今日請假，尚未接獲指示，若有進一步消息，會主動發布。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
特斯拉銷量「大崩潰」 4年來最慘！美國人不再買單 原因很簡單
特斯拉（Tesla）針對市場需求推出較低價格的 Model 車款，但仍未能扭轉低迷買氣。最新數據顯示，特斯拉11月在美國的銷售量重挫逾2成，跌至近4年來低點，主要與購車補貼計畫喊卡有關。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 32
停砍公教年金每人扛3萬？三讀前最新民調曝光 綠示警修法後7000億撥補全民買單
軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，因所得替代率將逐年減少1.5%，引發軍公教退休團體不滿，如今可能迎來改變，停砍公教年金相關法案預計將於今（12日）下午於立法院會三讀闖關，國民黨團今為此發起甲動，要拚票票入匭。但對此，民進黨今（12）日在臉書公布一系列藍白法案民調，強調多數民意顯示為「不支持」，其中在停止公教年改議題上，高達過半民眾不支持，遠超支持者......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 19
停砍年金今將三讀 民進黨：每人將負擔3萬元
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，要求所得替代率不再遞減，且退休金隨在職人員調整，預計今天（12日）下午將三讀通過對此，民進黨強調，強烈反對「反年改法案」，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 4
賴清德與黨籍立委便當會共識 財劃法是否副署由行政部門決斷
身兼民進黨主席的總統賴清德今天中午邀請全體黨籍立委便當會，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤轉述會議共識表示，對於國民黨惡修的財政收支劃分法，在合憲前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，目的不在對抗，希望國會回歸憲政機制，在野黨讓憲法法庭恢復運作，否則就對行政權提出不信任投票二擇一。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 54 分鐘前 ・ 70
快繳汽燃費！補繳期限到年底 逾期未繳最高可罰3000元
車主注意！公路局今天表示，截至目前為止，共有86.8萬輛汽、機車尚未繳納今年度汽燃費，補繳期限至12月31日止，監理機關已寄出催繳通知書，可持單至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費，也可線上繳納。若逾期未繳費，除可處罰鍰新台幣300元至3000元外，所欠費額後續也將移送強制執行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 63
第一波冷氣團來襲！鄭明典：強烈冷平流把冷空氣往台灣送
今年第一波冷氣團本周報到，周六晚間起全台將明顯降溫，最低溫下探12度。Yahoo《天氣多一典》主持人鄭明典在臉書上發文解釋「西北流」跟台灣低溫的關係。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 13
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 4 小時前 ・ 10
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 32
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
賴清德：藍白主導立院通過種種法案 嚴重影響國家安全、傷害人民公平權利
總統賴清德今天（12日）說，這段時間藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利，「我當然要召集立法院民進黨團，共同討論如何因應局勢」。賴清德呼籲在野黨，國家只有一個，希望立法院當家的藍白兩個政黨，以國家利益為最優先，共同合作，國家才會持續進步，得到人民支持。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 1545
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 37
京華城案言詞辯論宣判後五天內公播 高院駁回柯文哲抗告確定
前台北市長柯文哲涉京華城等案遭依貪污等罪起訴，聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，台北地方法院2日裁定言詞辯論及裁判宣示，於宣示或公告後五日內公開播送。柯文哲、沈慶京、端木正等3人不服提起抗告。高院今天裁定，柯文哲、沈慶京抗告均無理由，應予駁回確定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 330
怕跨年又被誤認！台北天空塔竟亮自我介紹跑馬燈 指路防呆「他→才是101」網笑翻
不要再看我了！身為信義區第二高樓的「台北天空塔」，昨（11日）晚間進行試燈時竟打出超直白跑馬燈：「我是台北天空塔，他→才是台北101」。幽默到位的標示立刻在社群瘋傳，網友笑稱這大概是「最怕被誤認的高樓」與「台北最新笑點」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 28
造假連署罷免陳乃瑜 驚見民進黨「自己人」涉案
檢調偵辦國民黨立委羅明才新店服務處幹部，涉集體造假罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜案，赫然發現民進黨竟有「內鬼」，正是民進黨新店區黨部前主委吳春美，她因欠羅明才新店服務處主任林姿伶人情，指示其子、媳婦抄錄造假名冊666份，不僅自己被起訴，3名小孩及媳婦也都觸法被法辦。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 134
賴清德證實召開便當會！怒斥藍白「沒得到教訓」：種種法案影響國安
即時中心／黃于庭報導立法院國民黨團、民眾黨團頻通過爭議法案，更聯手封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，至今也未審議中央政府總預算，導致朝野不斷交鋒。總統兼民進黨主席賴清德今（12）日11時50分，將邀請黨籍51位立委進行便當會，擬針對爭議法案進行討論。對此，賴清德證實此事，並痛批藍白嚴重影響國家安全、社會安定，更傷害人民公平權利。民視 ・ 5 小時前 ・ 912
不是遲到是進不去！韓國瑜喊：奧運金牌動作這麼慢？ 李洋高EQ回應
立法院長韓國瑜11日就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，運動部部長李洋也需列席，同時也為李洋上任以來首次參與黨團協商，卻因塞車而遲到。韓國瑜見李洋頻未出現，表示「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，對此，李洋高EQ回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 345