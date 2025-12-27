停砍公教年金三讀也沒用？李來希轟「原來總統令只是個屁」：首長帶頭違法

​​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而如今又傳出變數。行政院長卓榮泰26日宣布，憲法法庭已恢復運作，政院會履行義務與責任，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（27）日批評，法律系畢業的卓榮泰與考試院院長周宏憲根本知法玩法，「這回真把令箭當雞毛了！」

《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案三讀通過，軍公教退休團體為此士氣大振。停砍年金法案於18日送達總統府與行政院，依規定最晚須在28日公布。而後，在三讀通過的《財劃法》確定不副署；憲訴法修正被宣告失效，憲法法庭大復活後，行政院26日宣布採取「副署不執行」的方式因應停砍公教年金法案，引發在野砲轟。

交由憲法判決 卓榮泰： 不副署是憲法賦予行政院長權責

卓榮泰指出，反年改修法雖違反憲法權力分立及國會充分討論原則，但因憲法法庭恢復運作，待總統府咨文送達後，行政院會履行義務與責任副署，讓法案生效，並且即刻聲請釋憲；他強調，不副署是憲法賦予行政院長的權責，希望能藉由憲法程序完成最終裁判，也維護憲政尊嚴。對此，李來希接連在臉書多篇貼文中抨擊，他26日表示，公教退撫法案一如預期的「暫緩執行」，砍不砍退休金不只是立法政策問題，也是權利訴求的適格與是非對錯問題，沒有任何模糊的空間！

李來希今則在新一篇貼文中質疑，總統已公布法律並經行政院長副署、刊登公報，但政院及考試院卻揚言不執行，最高行政首長公然怠忽職守帶頭違法，「請問這是什麼樣子的法治國家？」他砲轟，文官當然可以行使抵抗權拒絕院長的違法指示，只是沒人敢，飯碗比較重要，「悲哀啊！原來總統「令」只是個屁！」難道台灣的行政法學者都不見了、躲起來龜縮了嗎？以後怎麼教導學生什麼是「依法行政」？

