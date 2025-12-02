停砍公教年金三讀倒數？李來希嘆公務員慘況成真：誰願意沒終身俸還被羞辱

軍公教年金改革（年改）議題成為本會期國會攻防焦點之一，日前在野藍白達成「停砍年金」共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案全數保留送出委員會，歷經1個月的冷凍期，如今傳出法案有望在本月中旬於立法院會三讀。對此，反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希不僅在今（2）日上午直呼「黎明將至」、終於要還退休軍公教公道，午後再於臉書引用年改下公務人員報考人數崩跌的評論，感嘆當初的憂慮如今已然應驗。

民進黨政府推動年金改革（年改），至今上路超過7年，所得替代率逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體反彈，立法院日前先後審查「停砍年金」相關修正案，委員會中機關代表、朝野立委激烈交鋒，最終修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商。如今司法委員會召委、國民黨立委翁曉玲預計在4日召開黨團協商，因1個月冷凍期已過，相關法案最快可能在12月12日在院會中三讀。

停砍公教年金拚月中三讀 李來希：黎明將至

對此，李來希今上午在臉書重申，軍公教退休人員要的不多，訴求就是「停損」而已，如今在經過漫長的等待後，黎明將至，終於等到朝野協商的通知了。另一方面，年改及停砍年金議題除引發朝野攻防外，也讓公務人員人才荒、逃亡潮等討論浮上檯面；更嚴重的是，公務員昔日被視為「鐵飯碗」，但近年卻面臨國考人數大減的窘況，且缺額狀況越趨嚴峻。李來希在午後的貼文中則引述探討年改及公務員報考人數的媒體社論大嘆「始作俑者，其無後乎！」​

李來希回顧，過去在年金改革期間，他曾苦口婆心的勸誡，可惜聽者藐藐，不動於衷，甚至發動民粹圍剿軍公教人員，橫刀亂砍退養所得，還羞辱軍公教人員的尊嚴，最終甚至廢棄公教終身俸制度，改採個人帳戶儲金制。李來希批評，當時主導年改的前副總統陳建仁與前政委林萬億還大言不慚的說「還是會有很多人來報考」，意指他危言聳聽，但如今一切的擔憂與顧慮都應驗了，試問優質人才有誰願意接受微薄的待遇，且還要受到「米蟲」的羞辱。文末，他感嘆，現在知道後果但一切都晚了，「發動這場所謂年改大戰的人其無後乎？」

