停砍公教年金三讀倒數？翁曉玲轟政府「不補足基金還造謠」：我們勝利在望

民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）上路超過7年，引發退休軍公教團體不滿，在國民黨與民眾黨達成共識下，停砍年金案力拚本會期三讀。預告停砍年金法案最快有望在本周於立法院會三讀的國民黨立委翁曉玲，今（10）日與全國教育產業總工會共同出席「立即停砍月退休金，並依物價指數調整緩解現職教師多繳少領延後推之困境」記者會。她會後在臉書表示，​在大學擔任教師，能理解軍公教們面臨年改的無奈、委屈和心酸，並強調國民黨團捍衛軍公教尊嚴與權益「說到做到，不鬆懈，勝利在望。」

翁曉玲指出，退休金是所得的延遲給付，但改革必須要公平正義，民進黨2018年美其名年金改革，實則剝削軍公教​，不僅違反誠信原則、還「溯及既往」，不顧基層軍公教人員日後生活困難；而後總統賴清德延續不合理退休金變革，導致軍公教體系發展艱難，軍隊找不到阿兵哥，公務機關找不到適當的公務員，報考人數雪崩式下滑，各級學校出現非常多教師缺額，加之物價飛漲，讓軍公教人員對民進黨政府的寒心，如此士氣還能高漲嗎？

翁曉玲直指，面對民進黨強推退休金變革制度的不合理性，國民黨團委員要求停損，不論從2024年或2025年起，「退休金不再遞減縮水1.5% 」是藍白共識，中國民黨團版本考慮到通膨，退休金應跟農保一樣隨著物價指數予以調整。退撫基金方面，​翁曉玲表示，軍公教是政府的員工，也是民眾的員工，政府作為僱主，法定責任負擔軍公教退休金最後支付的保證責任，而非造謠基金破產，應按時提撥給退撫基金，而不是在財務可能出現虧損的狀況下，還不足額提撥。

翁曉玲批評，賴清德心心念念宣傳，並編列1.25兆的國防特別預算，並分8年支出，1年約1500億元，花大錢買軍購、年花千億撥補台電虧損，連中油、台糖虧損也等著納稅人的錢去貼補，但民進黨政府不善待軍公教人員，更忽視、扭曲宣傳提撥50億給退撫基金，煽動世代對立、煽動職業對立，寒了公教人員的心。文末，她強調，國民黨團會持續在軍公教人員福利法案努力，不讓損害繼續擴大。

