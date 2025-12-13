停砍公教年金三讀引綠砲轟 鄭麗文反批執政黨挑撥世代撕裂社會破壞團結

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院日前在藍白合作下，以人數優勢通過調整軍公教年金制度相關修法，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準，引發綠營抨擊。國民黨主席鄭麗文今（13）日在雲林參加黨慶受訪時表示，軍公教制度已到必須全面檢視與修正的關鍵時刻，但當在野黨是在回應社會現實、推動必要改革，反觀執政黨卻選擇以政治操作取代政策討論，透過言語攻擊製造世代間的仇恨，如此才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

廣告 廣告

（圖／）

鄭麗文指出，其實公教的年改也應該到了做一個重新的調整跟改革的時機，整個軍公教的改革都應該重新的審視，「但當在野黨認真的在推動相關社會福利、社會安全的法案的時候，執政黨正事不做，反而是為了反對而反對」，一昧的杯葛國會多數所通過的重要法案，包括我們曾經為了提高職業軍人的待遇，包括今通過的公教的年改。

鄭表示，歷年來，在台灣一直沒有辦法招募足夠的職業軍人，現在連報考公教的人員都年年大幅下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？ 當這個基石不斷的被腐蝕沖刷的時候，我們的執政黨卻視而不見，反而是在野黨在國會通過的重要的法案、保障軍公教的權益、提升大家參與軍公教的士氣跟意願。

鄭麗文痛批，「可是我們的執政黨卻在國會多數通過了之後，仍舊杯葛，違憲、破壞民主，做了最壞的示範」，還用各種的惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，如此才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

鄭麗文強調，國民黨期待的是「青銀共創、世代共榮」，更希望軍公教能夠持續的成為中華民國最重要的穩定基石，一定會堅定的為軍公教謀取合理的福利，也希望民進黨不要再扯後腿，不要再破壞台灣的團結了。

更多FTNN新聞網報導

賴清德邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛情假意大可不必、找誰喝茶都沒用

藍白再封殺國防特別預算 民進黨質疑：其中一張「鄭習會」門票？

「藍白變本加厲通過許多法案！」賴清德曝便當會原因：政府沒能力應變措施

