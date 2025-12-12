停砍公教年金三讀後不執行？ 李來希嗆行政院：在放什麼屁話

李來希今po文，指有消息透露，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，讓他不滿直呼「憑什麼？」（本刊資料照）

公教年金停砍相關修正草案上個月全保留送出司法法制委員會後，經過朝野協商仍破局，預計今（12）日下午在立法院會完成三讀。全國公務人員協會前理事長李來希今po文，指有消息透露，行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案，讓他不滿怒嗆，法律一旦通過，法效即已形成，「本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？」

立法院預計在今天下午三讀公教年金停砍修正草案，消息曝光再度引發熱議。李來希今於臉書po文談及此事，指有消息透露，「行政院將不執行公教退撫停止逐年遞減修正案」，讓他不滿直呼「憑什麼？」

李來希強調，此修正案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，同一個制度下，沒有獨厚哪一個個人或群體，不違反憲法平等原則，且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，「完全合憲合法，法律一旦通過，法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間」。

李來希更說道，若明年1月再被遞減退撫所得，人民自然就取得法律爭訟的空間，「如果行政院膽敢不執行法律修正案，我們將啟動大規模的行政爭訟程序，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為」，他最後向行政院嗆聲，「本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？」

