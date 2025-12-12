停砍公教年金三讀後難上路？李來希轟政院別胡來：敢不執行就發起大規模行動

​民進黨政府自2018年推動年金改革（年改）上路至今超過7年，如今政策將迎來重大進展！上月在停砍公教年金修正案全數保留送出委員會後，朝野協商數度破局，在在野的國民黨及民眾黨達成「停砍年金」的共識下，停砍年金案最快可能在今（12）日於立法院會三讀。對於停砍年金案傳出很可能在三讀通過後「不執行」，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（10）在臉書以「法律通過後，大戰才要開始？」質疑行政院憑什麼不執行公教退撫停止逐年遞減修正案？

​軍公教年金改革上路後，所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，引發軍公教退休團體不滿。在藍白皆主張停砍年金下，11月5日、6日，立法院司法及法制委員會（司法委員會）先後初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因草案11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，最快今後由立法院會處理，即可能三讀過關。

立法院會前夕，立法院長韓國瑜就停砍年金等案召集朝野協商，但各黨團未能達成共識，韓國瑜最終宣告，全部送交院會處理。會中，銓敘部長施能傑示警，退撫基金的問題在於不足額提撥，因此即便沒有修法，也可能會在2049年破產，但若往前停止調降，經估算過大約會提早3到4年，後面錢就是不夠。而後媒體報導，在停砍年金案三讀過關後，民進黨府院黨高層研擬，因其違反世代公平與正義核心價值，行政院可能不會執行。

李來希對此砲轟，停砍年金案在職與退休者一視同仁，公教警消人員一體適用，沒有獨厚特定群體、不違反憲法平等原則，且只是停損，沒有增加年度政府預算的問題，與警察人事條例修正案取向與本質完全不同，完全合憲合法。他指出，法律通過後法效即已形成，完全沒有模糊唬弄的空間，若明年1月再被遞減退撫所得，人民就取得法律爭訟的空間；他更預告，若行政院膽敢不執行法律修正案，將啟動大規模的行政爭訟程序，直接啟動訴求法律規定條件的行政訴訟機制，由不得行政機關胡作非為，「再說，本案主管機關是考試院，考試院都沒說話，行政院是在放什麼屁話？」

