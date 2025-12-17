停砍公教年金三讀後難上路？這黨揭3分之1退休金沒了：勞保撥補才能叫永續？

​民進黨政府自2018年推動軍公教年金改革（年改），上路超過7年後再有重大變革，立法院會上周三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，明定所得替代率回復至2023年水準，然而，停砍公教年金法案能否實施，恐迎來變數。對此，緊盯此案的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日就感嘆，近來對於行政院長拒絕副署、無法無天的執政黨，只能奮戰到底了；親民黨則在臉書以「停砍年金，是重建公職信賴感、穩定文官隊伍的關鍵一步」為題呼籲，賴政府應依據憲政秩序執行此法。

廣告 廣告

親民黨指出，停砍公教年金法案並未恢復18%、並非改回舊的年金，只是停止所得替代率再調降，停砍是基於對改革力度與國家整體利益的再評估，旨在合理保障公教人員權益，並穩固國家治理的基礎，而2018年的年金改革幅度確實存在「砍過頭」的疑慮。年金改革前，公務人員最高所得替代率可達75%，目前則被大幅降至約66%，相當於砍掉資深公務員近3分之1的退休金，對許多依賴退休金維生的公教家庭而言，是巨大的生活衝擊，且讓人質疑政府對公教人員長年貢獻的回饋是否公平。

示警退撫基金提前破產 銓敘部：有近7000億元缺口 ​

親民黨強調，停砍正是對不合理削減的修正，是補償性正義的體現，也是對公教退休生活尊嚴的基本維護。至於停砍年金恐衝擊國家財政的疑慮，親民黨直言「這是雙重標準」，銓敘部精算數據顯示，停砍後退撫基金預計2049年（公）、2045年（教）有破產危機，需要政府撥補約6,970億元，在野黨則換算每年約撥補約300億；但對比政府近3年每年撥補勞保基金超過千億元，被視為社會改革與永續責任，為何撥補公教退撫基金就是財務虧損或衝擊？

親民黨也點出，大幅調降年金最深遠的影響，在於對文官體制的動搖，直接體現在國家考試人數嚴重下滑，從2010年高峰的53萬人崩跌到今年只剩11萬人，公職的吸引力來自於穩定的工作環境、有尊嚴的退休保障，但當退休金被大幅削減後，誘因隨之瓦解。如果長期不解決，不僅難以吸引優秀人才，更會導致文官素質下降、專業人才斷層，影響政府施政的品質與效率。文末，親民黨強調，停砍公教年案並非簡單的財務問題，而是關於國家治理、人才延攬與信賴保護的重大議題，支持此案，不僅能修復當年改革的過度傷害，更是展現政府維護文官體制長期穩定發展的關鍵一步。

更多風傳媒報導

