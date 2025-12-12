停砍公教年金三讀通過！周玉蔻喊話要副署、公布執行：想想2028

立法院院會今天（12日）表決停砍公教年金相關修正案，三讀通過公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，自113年後不再遞減。資深媒體人周玉蔻呼籲，行政院應該副署、總統公布後執行，別再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感，「想想2028年總統、立委選舉吧。」

周玉蔻。（圖／資料照）

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。草案11月11日交付協商，如今1個月協商冷凍期滿，立法院院會今天進行處理，經表決三讀通過，停砍公教人員年金。

廣告 廣告

停砍公教人員年金改革案通過三讀後，國民黨團立委聚在一起喊口號。（ （圖／中天新聞）

「再逆風一次！」周玉蔻在臉書發文表示，權衡藍白在國會利用多數對國家造成的國安、國防甚至很可能發生的主權傷害，「我認為，這個停止年改案，行政院應該副署、總統公布後執行，總統公布時可以註記蔡總統任內推動的年改動機目的純正、負責。」

周玉蔻認為，理由：這題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵。

立法院院會12日處理停砍公教人員年金相關修法。（圖／中天新聞）

不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要，「不要跟我罵年金領取人了，想想2028年總統、立委選舉吧。政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕！」

延伸閱讀

賴邀綠委研議「副署權」當武器！吳思瑤：不副署、不執行都合憲

天價軍購應接受立院詢答！羅智強：請賴清德要有「三信」

羅慶生/比大陸揚言武統還嚴重的危機