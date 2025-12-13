停砍公教年金三讀通過 鄭麗文呼籲民進黨不要再扯後腿

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院會昨經表決三讀通過停砍公教年金案，行政院長卓榮泰表示「台灣不能走回頭路」，強調政院將透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。國民黨主席鄭麗文今赴雲林受訪時回應指出，執政黨正事不做、為反對而反對，並以政治操作挑撥不同職業對立、製造世代仇恨，才是真正瓦解台灣團結的元兇。她強調，國民黨將堅定為軍公教爭取合理福利，呼籲民進黨不要再扯後腿。

立法院會昨日完成停砍公教年金案三讀程序後，引發朝野持續交鋒。卓榮泰表示，台灣不能走回頭路，行政院將在合法合憲的前提下，確保退撫基金的財務永續，顯示政院對相關制度仍持保留與審慎態度。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰表示，台灣不能走回頭路。 圖：張良一/攝（資料照片）

對此，鄭麗文今日前往雲林行程時指出，軍公教年金制度確實有檢討與調整的必要，整體改革也應重新審視，包括軍人制度在內，都應在理性、務實的基礎上進行，而非以意識形態或政治操作作為出發點。她批評，當在野黨認真推動社會福利與社會安全相關法案時，執政黨卻屢屢杯葛國會多數通過的重要法案，甚至對提升職業軍人待遇及公教年金改革案一再阻撓，只為反對而反對。

鄭麗文進一步指出，台灣長期面臨職業軍人招募不足的問題，近年報考公教人員的人數也年年下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？當這個基石不斷被削弱，執政黨卻視若無睹；反倒是在野黨在國會推動相關法案，保障軍公教權益、提升士氣與投入意願，協助穩定國家體制。

台灣長期面臨職業軍人招募不足的問題。 圖：國防部／提供（示意圖）

她並批評，執政黨在法案經國會多數通過後，仍持續以政治手段杯葛並質疑其正當性，形同違憲、破壞民主程序，做了最壞的示範，之後更以惡言惡語挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，如此作為才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

鄭麗文最後表示，國民黨希望青銀共創、世代共榮，更期待軍公教能持續成為中華民國最重要的穩定基石，未來也一定會堅定為軍公教謀取合理的福利，並呼籲民進黨不要再扯後腿、不要再破壞台灣的團結。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

翁曉玲提「政務人員法」禁幫政黨募款 藍綠白3黨恐都觸法

揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續