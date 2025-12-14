停砍公教年金三讀通過 陳永康跟進提修法：退役軍人每3年調增年金

國民黨立委陳永康也研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正跟進，修正重點為「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增」，以維國軍退役官士權益。（資料照／王烱華攝）

立法院院會12日三讀修正《公務人員退休資遣撫卹法》，提前停止調降月退所得替代率，且標準回溯自2023年。國民黨立委陳永康而後也研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正跟進，修正重點為「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增」，以維國軍退役官士權益。

陳永康指出，《陸海空軍軍官士官服役條例》第39條條文修正，其到任即提修正版本，已於第一會期、去年4月26日一讀付委，修正重點為「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每三年應予檢討並調增。」所持立場即軍人因任務特性不同，要讓國家重視軍人任務特性，遂不論現役與退役，堅持調薪要同步調整，社會各界應重視軍人全時工作付出的辛勞。

至於《陸海空軍軍官士官服役條例》第26、46條條文修正，內容旨為「優惠存款停止調降」等條文修正；陳永康已於第二會期將預擬提案版本送請黨團研議。考量軍人分10年調降項目為優惠存款利息，未涉及所得替代率，故公、教修正通過後之方向，軍人年改應另就其待遇基準，通盤檢討並取得團體共識後再予修正較妥，且更能維護退伍軍人權益之旨意。

陳永康強調，其辦公室已多次與國防部、輔導會就維護退除役軍人及眷屬權益舉行法條與執行現況溝通，與行政機關爭取相關權益，也多次與中央軍事院校退軍們溝通，並向行政機關說明，軍人因任務特性不同其他職業，是以生命捍衛國家生存為宗旨，國家應以最大照護現役與退役軍人，盼國家能重視退伍軍人因年改在權益上的損失。

陳永康說，明（15日）將與國軍退役各社團代表們研討後續推動法條的意見，以求一致之共識，後續將再與黨團說明，並向立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文報告。他認為，軍人年金改革勢在必行，會繼續努力為同袍爭取該有的權益。



