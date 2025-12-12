停砍公教年金三讀過關 周玉蔻逆風勸綠副署執行：想想2028吧

周玉蔻呼籲民進黨政府副署執行停砍公教年金案。（本刊資料照）

公教退休年金停砍相關修正草案今（12日）經立院表決三讀通過，退休所得替代率不再逐年下調，回溯至2023年標準計算，2024年元旦後，逐年下降的部分不再適用。對此，親綠名嘴周玉蔻逆風呼籲民進黨政府，行政院應副署並執行公教年金停砍，為了2028總統大選「多害相權取其輕」。

「再逆風一次！」周玉蔻今日於臉書首度針對公教年金停砍表達意見，考量藍白利用國會多數，對國家造成的國安、國防，甚至主權傷害，她認為公教年金停砍一案，「行政院應該副署、總統公布後執行，總統公布時可以註記蔡總統任內推動的年改動機目的純正、負責。」

周玉蔻解釋，她逆風的理由是公教年金停砍已非單純的財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關𨫡。所以她呼中央，為了2028後能繼續穩住政權先退一步，別再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感，也別再罵年金領取人了。

周玉蔻勸綠營不要上當「想想2028年總統、立委選舉吧！」直言目前政情險峻，執政當局困境纏身，應多害相權取其輕。

