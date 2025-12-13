停砍公教年金三讀過關 李來希突爆騎腳踏車自摔「倒地」

立法院12日三讀通過停砍公教年金，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「我們都會記得這一天，2025年12月12日是還我們公道的日子」。不過，今天（13日）卻傳出他騎腳踏車自摔受傷，李來希也對此感到十分無奈。

李來希在臉書發文表示，花蓮縣吉安鄉發生停電，他和老婆騎腳踏車出門吃飯時，紅綠燈也都不亮了，不料卻在路口緊急停車時自摔，當場倒地不起，叫來救護車送往慈濟醫院急診。核磁共振檢測顯示頭部無礙，X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，他還稱讚慈濟醫院的年輕醫師醫術高明，全身麻醉後，喬一喬右肩骨頭，醒來就已復原歸位，不用住院直接回家，醫生也叮嚀未來4周不能開車與提重物。

李來希13日騎腳踏車時自摔受傷。（圖／翻攝李來希臉書）

李來希說，跌倒時感到一陣暈眩，好似有撞到頭。附近有一對年輕夫妻非常熱心協助，兩輛腳踏車暫時放置對方家中，好朋友聞訊不僅前來探視與慰問，同時幫忙處理安置腳踏車，真是感謝，只是傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了，「才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊。」

