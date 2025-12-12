停砍公教年金三讀 卓榮泰嗆立院「倒行逆施」：退撫基金恐提前破產

立院今天三讀通過停砍公教年金，引發討論。對此，行政院長卓榮泰表示，整個社會費盡千辛萬苦，才完成艱鉅的改革工程，但立法院卻倒行逆施，將造成退撫基金提前3到4年破產，行政院會全力捍衛年金制度，並透過合法合憲途徑確保退撫基金財務永續。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰晚間在臉書上發文表示，年金改革的過程並非一步到位，而是歷經多年的討論與溝通，但在野黨卻在沒有社會溝通與共識之下，在倉促表決中將改革的成果摧毀。 2016年所推動的年金改革，是為了調整過去不合理的制度設計，不讓年金提早在2031年破產。這是為了保障全體退休與現職人員都擁有一個人人可以領得到、「永續」的年金制度；同時也讓勞工、農民、公教人員等不同職業的老年經濟保障差距縮小，使整體年金制度更加「公平」。

立法院三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，民進黨立委不滿高喊「年金亂修法，基金提早垮」。（圖／資料照）

卓榮泰指出，國家推進這項改革，透過民主參與，由跨黨派專家學者、現職與退役的軍公教人員，還有工商企業、青年、婦女及公民等各團體代表，透過無數次的會議凝聚社會共識，最後經國是會議分區、全國大會討論。透過包含逐年調降月退所得替代率等方式，成功延緩公（教）退撫基金的破產年限。

立法院長韓國瑜今（12日）主持院會，經三讀表決通過停砍公教年金案。（圖／中天新聞）

卓榮泰說，整個社會費盡千辛萬苦，才完成這項艱鉅的軍公教年金改革工程，多麽不容易我們才一起走到今天。但今日立法院卻倒行逆施、強行通過法案，將造成退撫基金提前3到4年破產、政府需額外挹注及撥補數千億，最終還是全體納稅人要負擔，衝擊公教年金制度與國家財政穩定性。他強調，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，台灣也不能走回頭路。行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

