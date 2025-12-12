停砍公教年金三讀》恐提前破產？ 為何吵、財政要多付多少懶人包帶你一次看

藍白兩黨推動公教停止年金改革提案，立法院今（12）日下午進行表決，三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文。提前停止退休所得替代率調降年度，自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分不適用之，即停砍公務人員年金。

什麼是年金改革？從何時開始？

國民年金改革是為解決軍公教、勞工與農民退休基金財務失衡，所進行的重大制度調整。為確保年金制度能夠永續發展，維持世代公平與政府財政穩定，同時保障經濟安全，政府自2016年6月起推動改革，期盼國民退休後的老年生活，經濟安全無虞，能夠「世世代代領得到，長長久久領到老」。

從李登輝時期開始，取消新進人員18％優存，政府不再全額負擔，公教人員保險制度，改由雇主與員工共同提撥，年金制度邁向自負盈虧。直到陳水扁政府，面對財政負擔擴大，調降優存幅度以及所得替代率，奠定後續改革基礎。

馬英九時期出現年金破產疑慮，基金收支惡化，再加上少子化導致勞動人口下降，年金永續性引發討論。直到蔡英文政府，成立年金改革委員會，進行制度調整。三大核心目標分別為確保基金永續、落實公平正義以及促進世代平衡，避免年輕族群成為財政負擔。2018年7月1日正式實施軍公教年金改革，廢除18%優存、調降所得替代率、延後請領年齡，成為年金改革的重大轉折點。

停砍所得替代率、隨CPI調整年金給付

如今，藍白聯手推出「停砍公教年金」修法，主張終止逐年調降機制，此舉被視為改革以來最大「回頭修正」，引發朝野爭論財政永續與世代公平。

該法案主張停止繼續調降公教人員的退休所得替代率，並納入消費者物價指數（CPI）連動調整機制。支持者認為，年改已衝擊公教士氣與教育品質，應適度修正。不過，反對者則警告修法將影響制度永續、加重財政負擔，讓基金提早破產。

銓敘部警告：停砍將使退撫基金提前用罄

銓敘部長施能傑提醒，若提早停止調降，退撫基金破產時間將提早3到4年，提早至2046年及2042年用罄，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。若退休金隨現職人員調薪及消費者物價指數（CPI）調整，恐讓退休者的所得比現職人員更高。

銓敘部示警，停止年改將造成「政府撥補加重」，若要維持在原本2049年及2045年用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，公教人員總計3370億元。若修法自2024年1月1日起停止調降退休所得，10年須再增加撥補3600億元，上述二項撥補合計6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

年金改革三黨立場

國民黨：是停砍，不是恢復！

國民黨立院黨團提出「公務人員退休資遣撫卹法修正案」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，強調此次修法重點在於退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。國民黨團書記長羅智強表示，「停砍所得替代率」才是真改革，並非要恢復過去水準，而是要阻止「砍過頭」。

國民黨認為，年金制度的核心應在於恢復公職信心、兼顧世代公平。黨團提出國考報考數，從每年30萬人雪崩至11萬人，公務人員是國家行政跟發展的基礎，提升公務員士氣刻不容緩，停砍年金也是保障現職公教未來的福利，且有望對消費市場有幫助，百工百業都會受惠。

民眾黨：停下腳步，重新檢討

民眾黨提出2項明確訴求，分別是自2025年度起停止調降所得替代率，當CPI累計成長達5％時，必須檢討並調整退休金、撫卹金及遺屬年金。引用銓敘部今年11月報告指出，每年僅需再多撥補253億，占整體人事費不到2％，即可讓替代率停降，同時避免公教報考人數持續雪崩。民眾黨宣稱此次修法「不回溯、不走回頭路」，會和人民站在一起抵抗通膨。

民進黨：制度永續性不能被政治利益犧牲

民進黨主張公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定。年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的差距，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。最後，2018年好不容易獲得社會共識，完成年金改革，如今不該走回頭路，造成公教年金提前破產，政府更需額外撥補6970億元，平均每位國民將背負將近3萬元。

三讀通過修法 停砍公務人員年金

立法院今日三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，即停砍公務人員年金。

在表決階段中，藍白立法院黨團分別提出再修正動議，院會先表決民眾黨團再修正動議，結果50位綠委反對、8位白委贊成、藍委未投票，贊成者少數因此不通過。隨後，國民黨團再修正動議，這次換白委未投票，最終票數贊成52位、反對50位，贊成者多數，因此按照國民黨團所提再修正動議通過。

最終投票結果，確認停止原規劃逐年調降的退休公務人員所得替代率，並回溯自2024年1月1日起不再適用逐年下降所得替代率；同時增訂調整機制，當消費者物價指數（CPI）累計成長達5％時，須調整退休給付，或至少每4年檢討一次，但成長率為0或負數時，不予調整。