停砍公教年金三讀，恐迎新戰場？滿40年退撫重回71.5% 李來希感嘆爭回公道了

軍公教年金改革（年改）上路至今，因所得替代率將逐年減少1.5%，引發軍公教退休團體不滿，如今在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，國民黨立法院黨團推動提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」今（12）日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年水準。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希雖今一早在臉書砲轟，行政院研擬採「不執行」因應，表決後法律大戰可能才剛開始；但他午後也在臉書直呼，感謝國民黨團的努力，今日終於還給軍公教退休族群公道，「​終於通過了！」

年金改革自2018年7月起實施以來，所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，多年來爭論不止。三讀前，銓敘部在報告中指出，若法案通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前數年，且若需維持不破產的目標，擴大撥補金額高高達6970億元，國人平均每人需約需負擔2萬9900元。



停砍年金法案過關 以2023年所得替代率計、隨物價指數調整

而立法院今午後先後三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。前項根據國民黨團版再修正動議內容，修正案公布前後退休者，一率以2023年的退休所得替代率上限認定，不適用2024年後逐年下降所得替代率的部分；此外，公務人員退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，於消費者物價指數（CPI）累計成長正、負百分之5時，應此調整或至少每4年予以檢討。

對此，長期關注此案的李來希在法案通過後於臉書感嘆，「終於通過了！」並表示這一戰打了這麼多年，如今終於迎來具體成果，退撫所得回到2023年底前的水準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%。為此，他要感謝國民黨立院黨團、立法院長韓國瑜、總召傅崐萁；李來希也透露，立委翁曉玲直至今早都還在和他溝通，積極推動立法，盡心竭力程度令人窩心。文末，李來希表示，12月12日是還他們公道的日子，是一個慰撫人心的好日子，「我們都會記得！」

