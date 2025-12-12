停砍公教年金三讀 李來希：今天是還我們公道的日子

立法院會今（12日）下午處理攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案。由於11日協商三黨均無共識，今天藍白各投自己的版本，最終藍營挾帶人數優勢，通過國民黨版停砍年金版本。未來公教人員年金回溯至113年不再逐年調降，且隨消費者物價指數成長率達正百分之五時，年金應隨之調整。全國公務人員協會前理事長李來希表示，終於通過了！這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果。12月12日是還我們公道的日子。

李來希今(12日)在臉書表示，終於通過了！這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%。

李來希接著表示，感謝國民黨立院黨團，感謝韓院長，感謝傅崐萁委員、翁曉玲委員的付出，翁委員劍及履及，早上還在與他溝通，積極協調推動立法，其盡心竭力程度真是讓人窩心，我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子，我們都會記得，記得你們的好！謝謝！

翁曉玲留言表示，「 好高興與各位併肩作戰， 終於打贏了這場勝仗！為各位出一口氣、 討回了公道」。

網友也紛紛表示，「太棒了」、「感謝支持停砍年金所有的委員」、「辛苦了，不過三讀通過的都可以不執行了，等真的領到再高興吧」、「是該停砍了。哪有物價每年升，退休金每年降1.5%的道理！」、「不知道行政院是否還要搞釋憲呢？」、「看到立委們努力替我們爭取遲來公道，好感動。多年的委屈終於有人看到了、聽到了」。

也有網友表示，「謝謝委員！但也應該讓社會大眾知道軍公教已經被刪減20幾趴了，這次修改是停損9％而已。畢竟社會大眾是不知道真相的，大家在一聲歡呼中，讓人觀感不佳，以為恢復」。

