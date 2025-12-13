停砍公教年金三讀！栗正傑曝「72歲只領4萬3」算給你看

立法院會今（12）日三讀通過公教退撫制度修正案，提前停止調降月退所得替代率，引發朝野高度爭議。（圖：shutterstock／達志）

立法院會12日三讀通過公教退撫制度修正案，提前停止調降月退所得替代率，引發朝野高度爭議。行政院與總統府相繼表態反對，認為修法恐重創年金制度永續；不過，退役少將栗正傑12日也公開力挺，強調「停砍只是還給公教人員基本尊嚴」，他以9職等公務員為例，歷經7年調降後，72歲時每月僅領約4萬3000元度日。

針對修法結果，行政院長卓榮泰表示，在野黨未經充分社會溝通與共識，即於倉促表決中推翻多年改革成果，形同讓台灣走回頭路。卓榮泰強調，行政院將全力捍衛年金制度，並透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

總統賴清德也在臉書發文直言，年金改革「絕對不能、也不該走回頭路」，若讓制度倒退，將使全民為此修法付出極其沉痛的代價，更不應將年金破產的後果，交由全民共同承擔。

對此，栗正傑12日在中天節目《中天辣晚報》中表示，外界常將軍、公、教混為一談，但這次修法僅針對公教人員。他以具體數字說明，若一名基層公務員做到65歲，約可到9職等，民國107年時，其包含18％優惠存款與終身俸在內，原本約可領6萬元；第一年18％約1萬元即遭取消，剩餘5萬元再分10年逐年調降，每年約減少1000元，10年後僅剩4萬元。

栗正傑指出，以9職等公務員為例，歷經7年調降後，72歲時每月僅領約4萬3000元度日，回溯計算已少領約7000元。他認為，這次停止調降的約3000元，不應再砍，「只是還給公教人員一點基本尊嚴」。

栗正傑進一步強調，公務人員領取的並非一般意義上的年金，而是終身俸、退休俸，是政府原本承諾給付的報酬。他質疑，若一個職務實際價值是8萬元，政府僅給6萬元，其餘2萬元延後至退休給付，目的是鼓勵公務員久任；如今卻將這筆承諾取消，是否公平，社會應該好好思考。他直言，此次停砍並非特權，而是對公教人員最基本的尊重。

