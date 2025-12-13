停砍公教年金三讀 牛煦庭：修補制度重建信任基礎

國民黨立委牛煦庭表示，停砍公教年金並非走回頭路，而是修補政府承諾與制度信賴，回應退休公教長期付出的必要作法。（圖／CTWANT攝影組）

立法院昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，提前停止退休所得替代率調降年度，自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分不適用之，即停砍公務人員年金。國民黨立委牛煦庭表示，過去政府推動年金改革破壞政府承諾與制度信任，導致公部門士氣低落與人才流失，停砍年金並非走回頭路，而是修補信賴、回應退休公教長期付出的必要止血措施。

立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，未來公教人員年金回溯至113年不再逐年調降。（圖／周志龍攝）

為解決軍公教、勞工與農民退休基金財務失衡，前總統蔡英文政府自2016年起推動年金改革，以確保制度永續、世代公平與財政穩定，讓國民退休後能世世代代都能領得到。

談起過往年金改革，牛煦庭表示，最大的副作用在於動搖了公共事務最核心的價值，就是政府的承諾與社會的信任。他說，過去在台灣經濟起飛、民間薪資普遍高於公部門的年代，許多公教人員選擇留在體制內，並非因為待遇優渥，而是基於對「鐵飯碗」制度的信賴，相信政府會在他們長期奉獻後，提供相對穩定的退休保障，這正是政府作為雇主與公教人員之間最基本的信任關係。

他進一步指出，年金改革打破了「信賴保護」原則，且造成難以修補的傷害，不僅引發世代對立與標籤化，也在許多公教人員心中留下創傷。近年來，國考報考人數下滑、公部門士氣低迷，反映出制度信任的流失，「政府答應的還算不算數」、「制度是否還值得相信」的疑問，已實質加劇公部門人才流失。他質疑，若政府連自身員工的承諾都可以輕易推翻，社會又如何相信政府能信守對人民的承諾。

牛煦庭強調，多數退休公教人員其實理性務實，並未要求全面恢復舊制，而只是希望「停砍年金」，作為最溫和、最現實的止血點，換回基本尊嚴。他呼籲社會不要再陷入世代對立或族群標籤，退休公教人員雖是少數，但其權益與貢獻不該被忽視。停砍年金的三讀通過，不應被視為衝突，而是修補制度、重建互信的開始，也象徵社會沒有忘記他們長年付出的忍耐與奉獻，退休公教人員值得被更溫暖地對待。

