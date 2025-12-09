停砍公教年金三讀，破產倒數？他揭退休公教加優存高勞工2成：周休7日領7成薪

軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，引發軍公教退休團體不滿，本會期再度成為國會攻防焦點，上（11）月底攸關停砍公教年金（所得替代率）的修正案全數保留送出委員會，如今協商再度破局，但在在野立委人數優勢下，國民黨司法委員會召委、立委翁曉玲預告，停砍年金案最快可能在本周（12）日院會三讀。對此，台灣基進今（9）日在臉書強調，事實上年改已充分顧及公教退休生活，所得替代率高於國際水準，等同台灣的退休公教，周休7日領近7成薪；若強推停砍年金，而不用全民的納稅錢去補，換言之就是要用現職公教的薪水，去貼補生活無虞的退休公教的年金。

民進黨政府2018年推動年金改革，所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%。日前在藍白達成「停砍年金」的共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案先前全數保留送出委員會，如今在1個月協商冷凍期過後，最快可能在12月12日後就可在立法院會表決，完成三讀程序。

示警 停砍年金基金提前破產 銓敘部：撥補近7000億恐轉嫁全民

銓敘部示警，修法將造成退撫基金收支再度失衡，公教基金用罄年度恐提早到2039年，政府則須撥補高達6970億元，並轉嫁由全民稅收負擔。對此，台灣基進除9日在臉書引述銓敘部數據外，8日也在貼文中指出對比，過去公教所退休金得替代率的起算點為75%，但歐美各國基本不會超過75%，因此這種「地板比其他國家天花板還高」是不正常現象，「繳少、領多、退早」造成退撫基金的破產危機，這也是7年前年金改革的緣起，也就是將上限降到65%，但因台灣獨有的「兩倍本俸當分母」，退休公教的所得替代率仍約在70%上下，相較於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均的50.7%，其中日本32.4%、韓國31.6%，台灣退休公教的所得替代仍然高於國際水準。

貼文中提到，黨主席王興煥受訪時指出，停砍年改將造成加重世代不正義、加速財政惡化、放任階級不平權、裂解共同體意識等4大惡果，這是國民黨罄竹難書的惡行又一樁。首先，若要避免退撫基金提早破產，又不願透過舉債增加國家負擔，就要「拿現職公教的薪水，去貼補退休公教」，這不僅加劇世代不正義，也激化世代對立；再者是加速財政惡化，​翁曉玲所謂「退撫基金沒有破產問題」的說法明顯不負責任，事實上退撫基金長期面臨財務缺口，一旦發生財政危機，政府若仍要維持既有的年金給付，就只能以擴大舉債的方式填補缺口，最終負擔仍由全民承擔，但藍白以修法掏空中央財源，另一方面又主張停砍年金，等同迫使中央舉債度日，將對未來世代造成沉重的負擔。

第三，放任階級不平權，台灣基進指出，公教退休所得替代率（配合優存利息）已比一般勞工（勞保+勞退）高出20％以上，國民黨卻寧可要剝削未來世代來撥補公教退撫，也不願平等照顧百工百業，這是煽動階級對立、分裂台灣共同體。最後一項「惡果」則是裂解共同體意識，台灣基進批評，翁曉玲與國民黨自從掌握國會大權以來，兩年所謀都是為了造成台灣的治理崩壞、國家失敗。「停砍年金修法」將加重世代對立、階級對立、惡化財政，最終，台灣社會會被分化，人人只謀自己眼前利益，而缺乏為了共同體永續發展的公民意識，就像中國的現況！

